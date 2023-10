Ko te Whakanoho Taone e Whakaohooho ana i nga tipu? Te Whakatewhatewha i nga Paanga o nga Moutere Wera Taone ki runga i te rerekeetanga o te Tae Rau

Kua huri te noho taone ki nga waahi nui o te whenua i runga i te whenua, ka hangaia he kainga i hangaia e te tangata e kiia nei ko nga taiao taone. Ka whakatauhia e enei taiao nga taumahatanga ki runga i nga tangata noho, tae atu ki te whai waahi ki nga papa pupuri wera e hanga ana i nga moutere wera o te taone. Ahakoa kua tirotirohia e nga rangahau o mua te paanga o te taumahatanga o te wera o te taone ki te kukuwhatanga o nga kararehe, ko ona paanga ki nga tipu kare tonu i te tirotirohia.

Hei whakatiki i tenei aputa rangahau, he roopu kairangahau i aratakina e te Ahorangi Tuarua Yuya Fukano mai i te Whare Wananga o Chiba i Hapani i tirotirohia te paanga o nga moutere wera o te taone ki nga tae rau o Oxalis corniculata, he tipu e mohiotia ana ko te ngahere rakau ngoki. Ka whakaatuhia e tenei tipu nga rereketanga o te tae o te rau, mai i te kaariki ki te whero, ka kitea i nga waahi taone me nga waahi kore-taone puta noa i te ao. Ko nga rangahau o mua e kii ana ko enei momo rerekee ka mahi hei urutautanga kukuwhatanga hei tiaki i te tipu mai i te taumahatanga o te taiao, me nga poaka whero i roto i nga rau ka whakaaro hei whakaiti i te wera me te kino o te marama.

Na roto i nga tirohanga mara i mahia i roto i nga taone me nga rohe kore-taone i nga unahi o te rohe, te whenua, me te ao, i kitea e nga kairangahau ko nga momo momo rau-whero o te ngaherehere ngoki e kitea ana i te taha o nga papanga koretake o nga taone nui, i te mea ko nga momo rau-kariki te nuinga i roto nga waahi matomato. He rite tonu tenei tauira matawhenua puta noa i te ao, e whakau ana i te hononga i waenga i te noho taone me nga rereketanga o te tae o nga rau i roto i te ngahere ngahere.

I mahia ano etahi atu whakamatautau ki te tatau i nga painga urutau o enei rereketanga o te tae o nga rau. Ko nga hua i whakaatu ko nga momo rau-whero e whakaatu ana i nga reiti tipu pai ake me te pai ake o te mahi whakaahua i raro i te wera nui, i te wa e tipu ana nga momo rau-kariki i te iti o te mahana. Ko nga momo rau-whero i whakaatu i te kaha ake o te taumahatanga me te whakataetae ake i nga taone me te iti o te kiato tipu, i te wa e tipu ana nga momo rau-kariki ki nga waahi kaariki.

Ko nga tātaritanga ira i tohu he maha nga wa i tipu mai ai te momo rau-whero o O. corniculata mai i te tipu-rau-kariki tipuna. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga haere tonu i nga taone nui me te whakaatu i te hiranga o te maarama ki te urutaunga tipu ki nga motu wera o te taone mo te whakangao hua taumau me te hihiko o te rauwiringa kaiao.

Me rangahau ano ki te tuhura i etahi atu ahuatanga tipu i tua atu i te tae o te rau mo te maaramatanga matawhānui mo te urutaunga tipu ki nga motu wera taone.

Puna: Yuya Fukano et al, Mai i te kaakaariki ki te whero: Ko te ahotea o te wera o te taone e akiaki ana i te whanaketanga o te tae o te rau. Pūtaiao Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Te Whare Wananga o Chiba)