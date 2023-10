Ka kitea e te Maatauranga he iti ake te aro o te tangata ki te mahi ina whakaaro ratou kua tirohia e nga karetao

He rangahau hou mai i te Whare Wananga Hangarau o Berlin kua kitea he iti ake te aro o te tangata ki a raatau mahi ina whakapono ratou kua tirohia e nga karetao. I whakatairitehia e nga kairangahau tetahi ahuatanga i whakawhiwhia ki nga kaiuru ki te tirotiro i nga papa taiawhio mo nga hapa. Ko te haurua o nga kaiuru i korerohia ko te karetao ko Panda te ingoa i tirotiro i nga papa taiawhio i te tuatahi, a ka taea e ratou te kite me te rongo i te karetao i te wa e mahi ana.

I kitea e te rangahau ko nga tangata e mahi ana i te taha o nga karetao ka kaha ake te whakaatu i tetahi ahuatanga e kiia nei ko te "paoa hapori." Ka puta te paoa hapori ina iti ake te kaha o te tangata i roto i te roopu ka whakaritea ki te mahi takitahi. E kii ana nga kairangahau ko tenei hekenga o te hua ka pa ki te whakarereketanga o te hihiri i roto i nga waahanga mahi tiritahi.

Ahakoa kaore he rereketanga nui o te wa me te whakapau kaha i whakapaua e nga roopu e rua o nga kaiuru, ko te hunga i whakapono kei te mahi tahi ratou me te karetao he iti ake nga hapa i mau i muri mai i te mahi. Ka taea te whakamarama i tenei ma te mahi i roto i te roopu ka whakaiti i te whakaaro o te kawenga takitahi mo te putanga o tetahi mahi.

Ko tetahi herenga o te rangahau ko te mea kaore nga kaiuru i uru tika ki te karetao me te mohio kei te tirotirohia hei waahanga o te rangahau. Heoi ano, ka whakaarahia e nga kitenga nga patai nui mo nga paanga o te hononga tangata-robot i roto i nga ahuatanga o te ao.

I rangahauhia te ahuatanga o te paoa hapori mai i te tau 1913 i te wa tuatahi i kite a Max Ringelmann i a ia i te wa e whakamatauria ana te kukume taura. E whakaatu ana i te iti o te kaha o te tangata ki te mahi i a raatau e mahi ana i roto i te roopu.

I aro ano nga kairangahau ki nga wero o te aro turuki i te aro me nga taumata whakauru i roto i nga mahi tahi tangata-robot. Ahakoa he ngawari ki te whai i te titiro a te tangata, he mahi uaua ake te whakatau mehemea kei te tika te whakahaere a hinengaro i nga korero.

Ko tenei rangahau he paanga kei tua atu i te waahi rangahau. I roto i nga umanga penei i te waka rererangi, he mea nui te taunekeneke a te tangata-aunoa, ko nga pakaruhanga i roto i te ruruku ka puta he hapa. Na reira, he mea nui te whakangungu, nga tikanga, me nga urupare whai hua hei whakarite i te haumaru me te pai o te whakamahi aunoatanga i te waahi mahi.

Rauemi:

– Ko te rangahau i whakahaerehia e te Whare Wananga Hangarau o Berlin: [Ingoa Puna]

– Ko nga rangahau a te Ahorangi Wīwī a Max Ringelmann mo te whakangao papori: [Ingoa Puna]

– Akohia nga tupono o te taunekeneke tangata-aunoa i roto i te waka rererangi: [Ingoa Puna]