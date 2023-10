Te Tikanga o te Ao Whakamuri: Te Tirotiro i te Ahua o te Tikanga

E kii ana te ariā o te ao whakatairite ko to tatou mooni he kore noa atu i te whaihanga rorohiko kua oti te whakarite. E ai ki tenei whakaaro, ko o tatou ture tinana me o tatou wheako he mea hanga na roto i nga mahinga rorohiko o te punaha matatau. Ahakoa he whakapae, kua aro mai tenei ariā mai i nga kaiputaiao me nga philosopho na runga i ona whainga whakamiharo.

Ko te kaupapa o te mooni he pohehe no Kariki o mua, me nga philosopho pera i a Plato ki te whakaaro he mea whakakitenga, he pohehe noa. I enei wa, kua huri tenei whakaaro ki te whakaaro mo te mooni whakatairite, na te ahu whakamua o te rorohiko me te hangarau matihiko. Ko te tino whakapono ko te ahua pono o te mooni kei tua atu i te ao tinana.

Ahakoa e kitea ana e etahi o nga kaiputaiao he mea whakamiharo te whakaaro o te ao whakatairite, kei te noho pohehe etahi. He wero te rapu i nga mea kookiri e whakaatu ana i te ahua o to tatou mooni, i te mea kei te whanake tonu to tatou mohio ki nga ture o te ahupūngao.

Ko tetahi whakamatautau ka taea te whakamatautau i te ariā o te ao whaihanga i whakaarohia i roto i te rangahau 2022 ma te whakamahi i te ariā korero, e tohu ana i te rokiroki me te whakawhitiwhiti korero. I roto i tenei rangahau, i whakauruhia he ture hou mo te ahupūngao e kiia nei ko te ture tuarua o te infodynamics. Ko tenei ture e kii ana ko te entropy korero, te nui toharite o nga korero ka tukuna e tetahi huihuinga, me noho tonu, ka heke iho ranei i roto i te waa. He rereke tenei ki te ture tuarua o te thermodynamics, i te mea ka piki ake te entropy.

Ko te ture tuarua o te infodynamics e whakarato ana i te hiahia o te ao me te whai hua nui. Ka taea e ia te whakamarama i te whanonga o nga korero ira, te puta mai o nga huringa ira, nga ahuatanga o te ahupūngao ngota, me te wa whanaketanga o nga raraunga matihiko. Hei taapiri, he maarama ki te mana o te hangarite i te ao.

He nui nga paanga o tenei kitenga mo nga momo mara, tae atu ki te rangahau ira, te koiora kukuwhatanga, te ahupūngao, te pangarau, me te aorangi. E tohu ana tera pea he hanga hangahanga to tatou ao katoa, he rorohiko uaua ranei.

