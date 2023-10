Ko te Ture Tuarua o te Infodynamics me te Tikanga o te Ao

E kii ana te ariā o te ao whaihanga ko to tatou mooni he whakaata rorohiko, me nga tupuni, aorangi, me nga momo ora kua oti te whakarite kia noho. Ko tenei whakaaro, i arohia e nga kaiputaiao me nga philosopho, e kii ana ko nga ture a-tinana e whakahaere ana i to tatou ao he algorithms noa. Ko o tatou wheako he mea hanga e nga tukanga rorohiko o te punaha matatau. Ahakoa he whakapae, kua tohu tenei ariā ki te ahurea rongonui, ka puta ki nga kiriata penei i te Matrix.

Ko te ariā o te mooni hei pohehe ka taea te hoki mai ki Kariki o mua, i whakaaro ai nga philosopho pera i a Plato ko te ao taonga he whakaaturanga, he pohehe ranei, me te mea pono e noho ana i roto i te ao o te hinengaro me te wairua. I enei wa, kua puta tenei whakaaro ki te whakaaro ko te ao rawa me te mahara he wahanga o te mooni whakatairite. Ko nga ahu whakamuatanga o naianei i roto i nga hangarau rorohiko me nga hangarau matihiko kua piki ake tenei toronga o te tino whakaaro, i reira ko te ahua pono o te mooni kei runga ake i te tinana.

I roto i te hapori putaiao, na te ariā o te ao whakatairite i puta te whakahihiri me te pohehe. Ko etahi o nga kaiputaiao e kii ana mena he whaihanga to tatou mooni, tera pea he raru, he tauira ranei e whakaatu ana i te ahua o te ahua. Heoi ano, he uaua tonu te rapu taunakitanga mo enei mea kookiri, i te mea kei te tipu haere tonu to tatou mohio ki nga ture o te ahupūngao. I tenei wa, karekau he anga moohio hei wehe i te mooni whaihanga me te mooni kore.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te AIP Advances, i whakatakotohia e tetahi kaiputaiao he ture hou mo te ahupūngao e kiia nei ko te ture tuarua o te infodynamics, e tautoko ana i te ariā o te ao. Ko tenei ture, i runga i te ariā korero, e kii ana ko te "entropy korero" o tetahi huihuinga me noho tonu, ka heke iho ranei i roto i te waa, tae atu ki te iti rawa o te uara i te taurite. Kei te whakahē tenei ture ki te ture tuarua o te thermodynamics, i te mea e whakaatu ana ka heke te entropy korero i te wa ka piki ake te entropy.

Ko te ture tuarua o te infodynamics, e ai ki te rangahau, ko te ahua o te ao me nga tikanga putaiao whanui. Ka taea e ia te whakamarama i te whanonga o nga korero ira me nga huringa ira, tae atu ki nga ahuatanga o te ahupūngao ngota me te whanaketanga o nga raraunga mamati. Ko te mea nui, ko tenei ture he whakamarama mo te mana o te hangarite i te ao, na te mea ko nga ahua hangarite teitei e rite ana ki te entropy korero iti rawa.

Ko te kitenga o te ture tuarua o te infodynamics he tino paanga ki nga mara penei i te rangahau ira, te koiora kukuwhatanga, te rongoa ira, te ahupūngao, te pangarau, me te aorangi. E kii ana ko to tatou ao, me ona hanganga me ona tukanga uaua, he hanga hangahanga, he punaha rorohiko nui ranei. Ma te arotau i te kohinga raraunga me nga korero korero, ka tiakina e tenei whaihanga te mana rorohiko me te whakaiti i nga whakaritenga raraunga.

Ahakoa kei te noho pohewa tonu te ariā o te ao whaihanga, ko te ture tuarua o te infodynamics e whakarato ana he anga putaiao hei tirotiro i tona mana. Ko etahi atu rangahau me nga whakamatautau e hiahiatia ana hei whakamatautau me te whakamana i tenei ture, tera pea ka whakamarama i te ahua pono o to maatau.

