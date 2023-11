Roosters: Te Take Miharo o te Maharahara Whaiaro

Kua roa te ahua o nga heihei he mea hanga noa, e mohiotia ana mo te whakapanga hua me te kopikopiko. Heoi, ko nga rangahau tata nei i whakahaerea e nga Whare Wananga o Bonn me Bochum, i te mahi tahi me te MSH Medical School Hamburg, kua kitea he kitenga whakamiharo - ka taea e nga tikaokao te mohio ki a ratou ano i roto i te whakaata. Ko tenei kitenga ka whakawero i nga whakamatautau tuku iho mo te mohio-whaiaro kararehe me te whakanui i te hiranga o te whakahaere i nga whakamatautau kaiao.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te PLOS ONE, i tirotirohia mena ka taea e nga tikaokao te whakaatu i te mohio-whaiaro na roto i te "whakamatautau tohu." I nga wa o mua, ko tenei whakamatautau ko te whakauru i tetahi tohu tae ki runga i te mahunga o te kararehe, ka taea e ia te tautuhi i te wa e titiro ana ki a ia ano i roto i te whakaata. Heoi, i kitea e nga kairangahau ko tenei whakamatautau kare i nga wa katoa ka puta nga hua tuturu, i te mea kaore etahi o nga kararehe e aro ki o raatau whakaaro. Na tenei i whai whakaaro ai ratou ki etahi atu tikanga hei aromatawai i te mohiotanga ki a ia ano i roto i te horopaki taiao ake.

I hangaia e nga kairangahau he whakamatautau hou e whakauru ana i te whanonga o te tikaokao. Ko te tikanga ka tukuna e te tikaokao nga waea whakaoho ina kite ana ratou he kaipahua kei te aroaro o etahi atu heihei, e tohu ana he kino. Engari, ka noho takitahi me te kaipahua, ka noho wahangu kia kore e aro. I whakamahia e nga kairangahau tenei whanonga ki te arotake i te mohio-whaiaro ma te hanga i tetahi waahi whakamatautau ka taea e nga tikaokao te kite tetahi ki tetahi i roto i te matiti, me te tohu o te manu o runga ake.

He mea whakamiharo nga hua. I te wa i te aroaro o te tangata motuhake (tetahi tikaokao) me te konihi, ka tukuna e nga tikaokao te maha o nga waea whakaoho, e whakau ana i to raatau kaha ki te mohio me te whakautu ki nga whakawehi ka taea. Heoi, i te whakanohohia he whakaata hei utu mo te matiti, ka tino heke te maha o nga waea whakaoho. Ko te tohu tenei kaore nga tikaokao i pohehe i to ratau whakaaro mo tetahi atu tikaokao. Ahakoa e tika ana kia whakatewhatewhahia tenei kitenga, ko enei kitenga e tohu ana ka taea e te tikaokao te mohio ki a ia ano.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu i nga tikaokao, ka whai paanga ki te waahi rangahau whanonga. E whakaatu ana i te hiranga o te whakahaere i nga whakamatautau e hängai ana ki te whanonga maori o te kararehe, kaua ki te whirinaki noa ki nga ahuatanga hangai. Ma te whakauru i nga horopaki kaiao ki roto i nga whakamatautau mo te mohio-whaiaro, ka taea e nga kaiputaiao nga hua pono ake me te mohio.

Pātai Auau

P: He aha te mea nui i roto i nga kararehe te mohio-whaiaro?

A: Ko te whakamohiotanga ki a koe ano tetahi waahanga nui o te rangahau whanonga kararehe na te mea e whakaatu ana i nga mohiotanga ki nga pukenga hinengaro me te mohio-whaiaro o te kararehe.

P: He pëhea te whakamätautau-whaiaro i roto i ngä kararehe?

A: Ko te tikanga tuku iho mo te whakamatau i te mohio-whaiaro i roto i nga kararehe ko te "whakamatautau tohu," ka utaina he tohu tae ki runga i te mahunga o te kararehe, ka kitea tana tauhohenga ina kite i te tohu i roto i te whakaata.

P: He aha ta te rangahau mo te tikaokao i whakaatu mo te mohio-whaiaro?

A: I kii te rangahau ka taea e nga tikaokao te mohio ki a ratou ano i roto i te whakaata, e whakaatuhia ana e ta ratou whakautu ki nga whakatuma karekau i te aroaro o te whakaata.

P: He aha te take nui ki te whakahaere i nga whakamatautau kaiao?

A: Ko nga whakamatautau e pa ana ki te taiao ka taea e nga kairangahau te ako i nga kararehe i roto i nga taiao e whakataurite ana i o raatau whanonga taiao, te whakanui ake i te whaimana me te whaitake o a raatau kitenga.

P: Ka pehea te paanga o tenei rangahau ki te mana kararehe me te oranga?

A: Ko te mohio ki nga kaha hinengaro me te mohio-whaiaro o nga kararehe ka uru ki nga korerorero e pa ana ki nga motika kararehe me te oranga, me te whakanui i te hiranga o te whakaaro ki o raatau oranga hinengaro.