He ahua noa ake nga aorangi o te whenua huri noa i nga papaka whero? Kaore pea

Ko te rapunga mo nga exoplanets ka taea te noho ki te nuinga o nga wa e aro ana ki nga ao rahi-a-papa, ki te whakaaro ko Papa anake te aorangi nohoia e mohiotia ana. I te harikoa o nga wa tata nei i te kitenga o nga aorangi e whitu te rahi o te whenua e huri haere ana i tetahi whetu papaka whero i roto i te punaha TRAPPIST-1, ka puta te whakaaro he nui ake te ahua o enei aorangi huri noa i nga papaka whero ka whakaritea ki nga whetu rite-Ra. Heoi, he rereke nga rangahau hou.

I timata te rapu mo nga exoplanets me te karu atea a Kepler a NASA, i tohu tata ki te 5,000 exoplanets, me nga mano tini e tatari ana ki te whakapumautanga. Ko nga kitenga tuatahi mai i a Kepler i tohu ko nga exoplanets te rahi o te whenua i roto i nga waahi noho he nui ake i te taha o M-dwarfs (nga papaka whero). Heoi, i te wa e pahemo ana, ka puea ake nga feaa mo te tika o nga korero a Kepler.

Ko te rangahau tata nei, i tapaina "Kaore he Whakaaturanga mo etahi atu Aorangi Rahi-nui-a-Kiwa i roto i te Rohe Whakanohoia o Kepler's M versus FGK Stars," na Galen Bergsten o te Whare Wananga o Arizona i tuhi, he wero i nga whakapae o mua. E whakaatu ana ko nga kitenga pono o nga aorangi te rahi o te whenua i roto i te rohe noho noho kore e kitea, ahakoa mo nga papaka M.

I hoahoatia a Kepler ki te mataki i nga aorangi te rahi o te whenua huri noa i nga whetu rite-Ra, engari na te ngoikoretanga o te miihini i haukotia tana aroturuki mo te wa roa, i kore ai he rangahau tino. No reira, me whakawhirinaki nga kairangahau ki nga raraunga iti a Kepler hei whakatau tata i te ahua o nga aorangi te rahi o te whenua huri noa i nga papaka whero. Ko nga rangahau o mua i kii he maha nga waahanga o enei aorangi, engari ko nga rangahau hou e kii ana kaore i te tika nga hua a Kepler, na reira ka kore e pono nga reiti o te tupu.

Ma te whakamahi i te waka mokowhiti a Gaia, e ine tika ana i nga ahuatanga o nga whetu, ka kitea e te rangahau he maha nga whetu o Kepler he nui ake, he wera ake i nga whakaaro o mua. Ko nga raraunga pai ake a Gaia e whakaatu ana i te hee o nga hua a Kepler me te whakararu i te whakaaro o nga aorangi te rahi o te whenua kei te huri noa i nga papaka whero.

Ahakoa e whakawero ana te rangahau i nga whakatau tata o mua, he mea nui kia mohio he uaua te kimi aorangi-rite ki te whenua na te uaua ki te kite i nga whakawhitinga huri noa i nga papaka whero. I tua atu, ko te noho o nga aorangi papaka whero he kaupapa mo te kore e tino mohio, na te kaha o nga taumata iraruke teitei me nga hau koretake.

He maha atu nga mea hei ako mo nga exoplanets te rahi o te whenua, nga momo whetu rereke, me o raatau waahi noho. I te wa e waatea ana nga raraunga tika me nga kaiputaiao e whakahaere ana i etahi atu whakatewhatewha, ka hohonu tonu to maatau mohiotanga. Kei te haere tonu te whainga ki te whakatau i te horapa o nga aorangi te rahi o te whenua ki nga waahi noho, huri noa i nga papaka whero me nga whetu rite-Ra.

