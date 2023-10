Ko te Kiriata Hou me nga Ahuatanga Pseudogravitic ka whakatuwhera i nga tatau mo te Hangarau Whakawhitiwhiti 6G

He rangahau hou i taia i roto i te pukapuka Physical Review A kua whakauruhia he karaihe hou e kaha ana ki te whakapiko i te rama e rite ana ki te ahua o te kohao pango, ka kotiti ke te marama i tona ara tika. E whakapono ana nga kaiputaiao kei muri i te rangahau ko tenei ahuatanga, e kiia nei ko te pseudogravity, ka whai waahi nui ki te whanaketanga o te hangarau korero 6G.

Na te piki haere o nga hiahia mo te tere me te pai ake o te whakawhitiwhiti ahokore, kua kaha ake te whakataetae mo nga hangarau matatau. Ma te whakamahi i nga ahuatanga pseudogravitic o tenei karaihe ka taea pea te tuku korero ma te ahokore i nga tere ultrahigh, tino nui atu i nga kaha o te hangarau 5G o naianei.

Ko te Pseudogravity he ariā i whakaaweahia e te awenga o te aro mataotao e kitea ana i roto i te arorangi, kei reira nga ngaru marama me nga ngaru hiko e awehia ana e nga toi aapapa. Ma te whakatauira i tenei paanga i roto i nga taiwhanga taiwhanga ma te whakamahi i nga rawa tioata i hangaia motuhake, kua hinga nga kairangahau i nga wero i puta mai i te hiahia mo nga tini tini.

He kaiputaiao matua a Kyoko Kitamura, he ahorangi i te Whare Wananga o Tohoku, me tana roopu i raweke i nga tioata whakaahua na roto i te whakakorikori haere i o ratou maataki karaihe. I muri iho ka tukuna e ratou nga kurupae marama i roto i nga tioata me te kite i te paheketanga o te marama. Ko tenei pakaruhanga e para ana i te huarahi mo te raweketanga auaha o te marama, he mea nui pea mo te whakatutuki i nga iarere e tika ana mo nga hangarau korero a muri ake nei, ka mahi pea i roto i te awhe terahertz: kei runga ake i te 100 gigahertz.

I tua atu, ko tenei karaihe hou he whai hua nui mo te mara o te ahupūngao graviton. Ko te kaituhi a Masayuki Fujita, he ahorangi tuarua i te Whare Wananga o Osaka, e whakaatu ana i te hiranga o te matauranga o tenei kitenga. Ko nga kitenga e whakaatu ana ka whai waahi nga tioata photonic ki te whakamahi i nga paanga o te kirikiri, te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau i te ahupūngao graviton.

Ahakoa ko nga whakamahinga whaihua o tenei karaihe e aro nui ana ki te whakarei ake i te hangarau korero, ko tana kaha ki te peehi i te whanonga poka pango ka whai waahi ano ki te tirotiro i te taumahatanga rahi. E whai ana te gravity quantum ki te whakakotahi i nga miihini quantum me te ariā o te relativity a Einstein, a ko tenei karaihe he turanga ahurei mo te tirotiro i te hononga uaua i waenga i enei ariā taketake.

FAQ:

Q: He aha te pseudogravity?

A: Ko te Pseudogravity he ahuatanga e taea ai e te marama te kotiti ke i tona ara o mua, he rite tonu ki te ahua o te kaha o te taiapa.

Q: Me pehea e whai hua ai tenei karaihe hangarau whakawhitiwhiti?

A: Ma te whakamahi i nga ahuatanga pseudogravitic o tenei karaihe, ka taea pea te whakatutuki i nga tere ultrahigh i roto i te tuku korero ahokore, nui atu i nga kaha o nga hangarau o naianei.

Q: He aha te ahupūngao graviton?

A: Ko te ahupūngao Graviton he waahi ako e aro nui ana ki te maarama ki te matūriki quantum whakapae e takawaenga ana i te kaha o te taikaha.

P: He pehea te awhina o tenei karaihe ki te torotoro i te taumahatanga rahi?

A: Ko te kaha o te karaihe ki te whakatauira i te whanonga poka pango he whai waahi ahurei ki te tirotiro i te hononga i waenga i nga miihini quantum me te ariā o te relativity a Einstein, he mea nui ki te ariā o te taumahatanga rahi.