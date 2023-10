Ko te Momo Kiriata Hou e mau ana i te Pumanawa mo te Hangarau Whakawhitiwhiti 6G me te Tirohanga Taiao Rawa

Kua kitea e nga kaiputaiao he karaihe pakaru whenua e whai mana ana ki te raweke i te marama kia rite ki te ahua o te kaha o te toi a nga kohao pango. Ko tenei ahuatanga whakamiharo, e kiia ana ko te "pseudogravity," ka kaha ki te huri i te hangarau korero, ina koa i roto i te ao o nga whatunga 6G, me te tuku huarahi whakahihiri mo te tirotiro i te taumahatanga rahi.

Ko te roopu rangahau, i arahina e Ahorangi Kyoko Kitamura mai i te Whare Wananga o Tohoku i Hapani, i whakahaere nga whakamatautau me nga tioata whakaahua, he kiripiri he rite tonu te hanganga o te matiti ka taea te whakaheke i te tere o te marama. Ma te whakakorikori i enei tioata me te arahi i nga kurupae marama ki roto, ka kite te kapa i te paheketanga o te rama, he rite ki te kaha o te kaha ki te whakapiko i nga huarahi o nga mea.

Ko tenei kaha hou ki te raweke i te marama ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whanaketanga o nga hangarau korero a muri ake nei. I te mea e hiahia ana nga whatunga 6G ki te tuku korero ahokore ultrahigh-tere i roto i te awhe terahertz, me te awhi i nga iarere i runga ake i te 100 gigahertz, he mea nui te raweke o te marama i roto i nga rawa. Ka whakatauritea ki nga kaha o naianei o te hangarau 5G, ka eke ki te 71 gigahertz, he tohu nui tenei mo te peke whakamua.

Ko nga paanga o te kitenga o tenei karaihe ka toro atu ki tua atu o nga korero waea. Ko te Ahorangi Tuarua Masayuki Fujita mai i te Whare Wananga o Osaka i whakanui i te hiranga o te maatauranga o te rangahau. Ko enei tioata whakaahua ka kaha ki te whakamahi i nga paanga o te weewete, ka whai waahi hou ki te waahi o te ahupūngao graviton.

Gravitons, matūriki quantum ariā e kawe ana i te kaha o te taiapa, kua kitea he uaua ki te mataki tika. Kei te tohe tonu nga kaiputaiao ki te maarama ki o raatau ahuatanga me o raatau ahuatanga. Heoi ano, ko tenei rangahau e tohu ana i te huarahi nui ki mua i roto i te whainga ki te wetewete i nga mea ngaro o te kaha o te taima, ka taea te hono i te aputa i waenga i nga miihini quantum me te ariā o te relativity a Albert Einstein.

Na ona tono pea i roto i te hangarau whakawhitiwhiti 6G me te koha ki te ako i te taumahatanga rahi, ka mau tenei karaihe hou ki te oati nui mo te ahunga whakamua i roto i te torotoro putaiao me nga mahi hangarau.

FAQ

He aha te pseudogravity?

Ko te Pseudogravity he ahuatanga e taea ai te raweke i te marama i roto i etahi rawa e rite ana ki te kaha o te taiapa i mahia e nga kohao pango, ka piko te ara o te marama.

Me pehea e whai hua ai tenei karaihe ki te hangarau whakawhitiwhiti 6G?

Ko te kaha ki te raweke i te rama i roto i nga rawa ka whakatuwhera i nga huarahi mo te tuku korero ahokore ultrahigh-tere i roto i te awhe terahertz, he mea nui mo nga whatunga 6G e mahi ana i runga ake i te 100 gigahertz.

He aha nga tioata whakaahua?

Ko nga tioata Photonic he tioata he rite tonu te hanganga o te matiti ka taea te whakaheke i te tere o te marama e rere atu ana. Ka whakamahia i roto i tenei rangahau ki te raweke i te marama me te ako i te paheketanga.