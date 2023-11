Ka Whakaatuhia e te Ao Moata Nga Maramatanga Miharo: E Whakaatu Ana Nga Tupurangi Taiohi i te Tito Matū ohorere.

By

He roopu tohunga astrophysicists mai i te Whare Wananga o Northwestern i kitea nga kitenga whakamiharo e pa ana ki te kukuwhatanga o nga tupuni o mua o te ao ma te whakamahi i nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope (JWST). I arotahi nga kairangahau ki nga tupuni "taiohi" i hanga i te rua ki te toru piriona tau noa i muri mai i te Big Bang, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki o tatou takenga o te ao.

I nga wa o mua, ko te ako i nga tupuni tawhiti he rite ki te titiro whakamuri, me te marama e hia piriona tau ka tae atu ki a tatou. Ko te tātaritanga a te roopu mo te Chemical Evolution Constrained ma te whakamahi i nga Raina Ionized in Interstellar Aurorae (CECILIA) i kitea nga kitenga ohorere. Ko enei tupuni kaore i te wera noa atu i te mea i tumanakohia engari he mea miharo ano kei roto nga mea taumaha penei i te nickel.

Ma te whakamahi i tetahi pikitia hiato i hangaia mai i te marama i kohia mai i nga tupuni 23, i tautuhia e te roopu rangahau te noho mai o nga huānga e waru: Hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicon, sulfur, argon, and nickel. Ahakoa i whakaarohia nga mea mama ake, ko te noho mai o te nickel, he mea taumaha atu i te rino, he whakakitenga whakamiharo.

He mea onge te mataki i te nikel i nga tupuni tawhiti, ahakoa i nga tupuni tawhito tata atu ki a tatou. Ko te tikanga, ka kitea te nickel i muri i nga huringa ora maha o nga whetu, na roto i nga supernova, me te whakahiato me te horapa o nga mea taumaha puta noa i te tupuni. Ko te kitenga o te nickel e whakaatu ana i tetahi mea ahurei mo nga whetu o roto i enei tupuni tomua.

Ko te Kaituhi matua o te rangahau, ko Ahorangi Kaiawhina a Allison Strom, e kii ana ko te teitei ake o te pāmahana i kitea i roto i enei whetu tupuni taitamariki e hono ana ki o raatau hanganga matū motuhake. Ka whakamāramahia e ia ko nga momo mahana o te tupuni he whakaaturanga o to ratou DNA matū motuhake, i te mea he hononga hono te pāmahana me te matū o te hau i roto i nga tupuni.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga patai hou mo te ao moata me te hanganga o nga tupuni. Ko nga kitenga o te rangahau i whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal Letters, e whakamarama ana i nga mahi uaua me te uaua i hanga i to tatou hitori o te ao.

FAQ

1. He aha ta te rangahau i whakaatu mo nga wheturangi o te ao o mua?

I kitea e te rangahau ko nga tupuni "taiohi" o te ao tuatahi he wera ake i te mea i tumanakohia, he mea taumaha kei roto penei i te nickel, he mea onge ki nga tupuni tawhiti.

2. He aha nga tikanga i whakamahia hei ako i enei tupuni?

I whakamahia e nga tohunga astrophysicists nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope (JWST) me te Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. I whakakotahihia e ratou nga roangaru marama i kohia mai i nga tupuni maha hei hanga pikitia hiato.

3. He aha te take he mea nui te noho mai o te nickel?

Ka kitea te Nickel i roto i nga tupuni tawhito tata atu ki a tatou, i muri i nga huringa maha o nga supernova me te whakahiatotanga o nga mea taumaha. Ko tana noho i roto i enei tupuni taitamariki e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei i roto i o raatau taupori whetu.

4. He pehea te hono o te pāmahana tupuni me te matū?

E kii ana te kaituhi matua o te rangahau ko te teitei ake o nga pāmahana e kitea ana o enei tupuni ka hono pea ki o raatau hanganga matū motuhake. Ko te pāmahana me te matū o te hau i roto i nga tupuni he mea tuitui.