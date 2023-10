Kohao Pango: He Kotahitanga Whakakororia i roto i te Ao E Whakanuia Ana

He kitenga whakamiharo i roto i te ao astrophysics kua whakamarama i te ahua o nga rua pango ka hanga 'taarua pai' i roto i te whanuitanga o to tatou ao whanui. Ko tenei whakakitenga hou e whakawero ana i nga whakapae o mua he mea onge te whakakotahi i nga rua pango.

Ko nga kohao pango, e mohio ana tatou, he taonga tiretiera me nga papaaapapa e tino kaha ana kia kore ai tetahi mea, ahakoa te marama, e mawhiti i to ratou ringa. Ahakoa ehara i te mea hou to ratau noho, ko te mea i whakaohooho i te hiahia o nga kaiputaiao ko te whakaaro ka taea e enei hinonga pohehe te whakakotahi me te hanga i tetahi symphony o te rahi o te ao.

Na roto i te nui o te whaihanga me te tātaritanga, kua whakatauhia e nga tohunga kei nga rohe e nui ana nga whetu, ka taea e nga kohao pango te toro atu tetahi ki tetahi, ka mutu ka hua mai he waltz aahua. Ko te tikanga ka mutu tenei kanikani whakahihiri i te whakakotahitanga o nga rua pango ki roto i te hinonga nui.

Ahakoa to ratou ahua kino, he nui nga paanga o tenei hononga tiretiera mo to tatou mohiotanga ki te ao. Ma te hono atu, ka taea e enei kohao pango te whakaputa i te nui o te kaha i roto i te ahua o te ngaru o te ngaru, te tuku ripple ki roto i te papanga o te waahi.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ka wero i o maatau whakaaro o mua mo te kaha o te whakakotahitanga poka pango ki te ao. E tohu ana ko enei kaupapa whakamihi ka nui ake i te whakaaro kotahi, ka peita i te tuara kanapa ki to tatou ao e toro haere tonu ana.

Pātai Auau

He aha te poka pango?

Ko te kohao pango he taonga tiretiera me te papa wetewete e tino kaha ana kia kore ai tetahi mea, ahakoa te marama, e mawhiti i tana kumenga.

Ka taea te hanumi nga kohao pango?

Ae, e ai ki nga rangahau tata nei, ka taea e nga kohao pango te hanumi me te hanga i tetahi hinonga kotahi i raro i nga tikanga tika.

He aha nga ngaru taipapa?

Ko nga ngaru aahua he ngaru i roto i te papanga o te waahi-waahi na te whakaterenga o nga mea nunui, penei i te whakakotahitanga o nga rua pango.

He aha te tikanga o tenei kitenga mo to tatou mohiotanga ki te ao?

Ko tenei kitenga ka wero i nga whakapae o mua me te kii he nui noa atu te whakakotahitanga o te poka pango i nga whakaaro o mua. E whakarato ana i nga whakaaro nui ki te hanganga me te whanaketanga o nga mea tiretiera i to tatou ao.

Rauemi:

– India Mātauranga | Nga Korero Matauranga Hou | Rongo Matauranga o te Ao | Nga Korero Maatauranga Hou