Wewete i nga mea ngaro o te karaehe: Te Tirotiro i te Hanganga

Ko te karaehe, he rauemi kua whakamahia mo nga rau tau ki roto i nga momo tono, kei te whakapoapoa tonu i nga kaiputaiao me tana whirihoranga ngota koretake me te hangai i nga wa katoa. Heoi ano, na tetahi roopu rangahau i aratakina e Ahorangi Motoki Shiga no te Whare Wananga o Tohoku's Unprecedented-scale Data Analytics Center, kua whakamarama hou mo tenei rauemi pohehe.

Ko te aronga matua o te rangahau ko te hanga mowhiti i roto i nga hononga matū o te karaihe. Na roto i te whakawhanake i nga huarahi auaha ki te ine i te hanganga ahu-toru me te hangarite o enei mowhiti, i taea e nga kairangahau te hura i nga whakaaro nui. E rua nga tohu, te "porowhita" me te "taratara," i whai waahi nui ki te whakatau i te maha o nga ahua whakakai i roto i te kirikiri kiriata me te kaata (SiO2).

Ko te mea whakamiharo, i kitea e te tātaritanga he ranunga o nga mowhiti ahurei ki te karaihe, me etahi e rite ana ki era i kitea i roto i nga tioata. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakapae o te karaehe karekau he raupapa hanganga me te whakaatu he tauira kei roto i te ahua hepohepo o nga ngota.

I tua atu, i hangaia e te roopu rangahau he tikanga hei ine i nga mokowhiti ngota mokowhiti huri noa i nga mowhiti ma te tirotiro i to raatau ahunga. I kitea e tenei huarahi te anisotropy, e tohu ana ko te whirihoranga ngota kaore i te rite te whakarite i nga huarahi katoa. Ko tenei kitenga e hono ana ki nga taunakitanga whakamatautau, penei i nga raraunga rereketanga o SiO2, me te whakaatu i nga waahanga o te raupapa hanganga o te rohe i waenga i te mate katoa.

Ko te mohio ki te hanganga riterite o te karaehe he nui nga paanga. Ehara i te mea he maarama ki nga whakawhitinga wahanga, penei i te whakakorikori me te whakakoioatanga, engari ka whakatuwhera i nga huarahi mo te whakahaere i nga hanganga me nga rawa. Kei te whakanui a Ahorangi Shiga i te hiranga o tenei mahi pakaruhanga, e kii ana, "Ko ta maatau tātaritanga angitu ka whai waahi ki te maarama ki nga whakawhitinga waahanga… me te whakarato i nga whakaahuatanga pangarau e tika ana mo te whakahaere i nga hanganga rawa me nga rawa taonga."

Ma te titiro whakamua, kei te whakamahere a Shiga me tana roopu ki te whakamahi i enei tikanga hou ki te tuhura i nga rawa karaihe, ma te whakamahi i nga huarahi e peia ana e nga raraunga penei i te ako miihini me te mohiotanga. Ka oati tenei huarahi-raraunga ki te whakatuwhera i nga huarahi hou me te akiaki i nga ahunga whakamua i roto i te rangahau karaihe.

Puna Taketake: Rauemi Whakawhitiwhiti [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te ahua o te hanganga o te karaihe he wero ki te mohio me te whakahaere?

A: Ahakoa te roa o tana whakamahinga, kei te whakararuraru tonu te karaehe i nga kaiputaiao na te raruraru o te whirihoranga ngota, he uaua ki te hura i ona hanganga me nga rawa pai o te hoahoa.

P: He aha nga mowhiti i kitea e nga kairangahau i roto i te karaehe me te pehea te ahurei?

A: I kitea e nga kairangahau he ranunga o nga mowhiti motuhake ki te karaihe, me etahi e rite ana ki era i kitea i roto i nga tioata, e wero ana i te whakaaro kaore he raupapa hanganga o te karaihe.

P: He aha te anisotropy, a he aha te rangahau i whakaatu e pa ana ki te karaihe?

A: Ko te Anisotropy e pa ana ki te ture kore-rite o te whirihoranga ngota i nga huarahi rereke. I kitea e te rangahau te anisotropy huri noa i nga ahua whakakai i roto i te karaihe, e tohu ana kaore i te rite te whakatakotoranga o te hanganga, engari e whakaatu ana i nga putea o te riterite.

P: He pehea te mohiotanga ki te ahua o te hanganga o te karaihe ka awhina i te whakahaere i nga hanganga me nga rawa?

A: Ma te mohio ki nga tauira o raro o te karaehe ka maarama ki nga waahanga whakawhiti penei i te vitrification me te tioata. I tua atu, ka taea e ia te whakawhanaketanga o nga whakaahuatanga pangarau e tika ana mo te whakahaere i nga hanganga rawa me nga rawa.

P: Me pehea te rangahau a te roopu rangahau i nga taonga karaihe a muri ake nei?

A: Kei te whakamahere te roopu rangahau ki te whakamahi i nga huarahi e peia ana e nga raraunga penei i te ako miihini me te mohiotanga horihori ki te whakawhanake i nga tikanga mo te torotoro i nga rawa karaihe i roto i nga korero nui ake, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau me te mahi auaha.