Te hura i nga mea ngaro o te karaehe Silica: Ko te Whakaritenga Hanganga Huna

Ko te karaehe he rauemi taketake e whakamahia ana e te tangata mo nga rau tau, engari he mea ngaro tonu tona hanganga ngota ki nga kaiputaiao. Ko te maarama me te whakahaere i te ahua o te hanganga o te karaihe he mea nui mo te hoahoa i nga rawa mahi pai. Hei whakamarama i tenei whakaaro, he roopu rangahau i aratakina e Ahorangi Motoki Shiga mai i Te Whare Wananga o Tohoku University's Unprecedented-scale Data Analytics Centre i arotahi ki nga ahua mowhiti kei roto i nga taonga karaihe.

Hei ine i te hanganga ahu-toru me nga hangarite o enei mowhiti, i hangaia e te roopu etahi tohu hou: "porowhita" me "taratara." Ma te whakamahi i enei tohu, i taea e ratou te tautuhi i nga momo mowhiti rereke i roto i te silica karaihe (SiO2), etahi ahurei ki te karaihe me etahi atu he rite ki nga mowhiti i kitea i roto i nga tioata.

I tua atu, i hangaia e nga kairangahau he tikanga hei ine i nga mokowhiti ngota mokowhiti huri noa i enei mowhiti ma te tarai i to raatau ahunga. I kitea e o raatau kitenga ko te whirihoranga ngota i roto i te karaihe kaore i te rite ki nga ahunga katoa, e whakaatu ana i te anisotropy. Ko te mea whakamiharo, i kitea ano e ratou nga waahi e whakaatu ana te whakaritenga ngota i te ahua o te raupapa, i te riterite ranei, ahakoa te ahua hepohepo o nga ngota i roto i te silica karaihe.

Ko te tautuhi i te ahua o te hanganga huna i roto i te karaehe he nui nga paanga. Ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga waahanga whakawhiti penei i te whakakorikori me te whakamaaramatanga o nga rawa me te whakarato whakaahuatanga pangarau e tika ana hei whakahaere i nga hanganga me nga rawa.

Mo te anga whakamua, ka whakamahere a Ahorangi Shiga me ona hoa mahi ki te whakamahi i nga huarahi e peia ana e nga raraunga, penei i te ako miihini me te AI, ki te tuhura i nga rawa karaihe. Ko enei tikanga he huarahi pai mo te hura i etahi atu tirohanga mo nga mea ngaro o te karaehe me te arotau i ona ahuatanga mahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te mea nui kia mohio ki te hanganga ngota o te karaihe?

Ko te mohio ki te hanganga ngota o te karaihe he mea nui mo te hoahoa i nga rawa mahi pai me te whakahaere i o raatau taonga.

2. He aha te arotahi a te roopu rangahau?

I arotahi te roopu rangahau ki nga ahua whakakai kei roto i nga rawa kaata me te whakawhanake i nga tohu hou hei ine i o raatau hanganga ahu-toru me te hangarite hanganga.

3. He aha i kitea e nga kairangahau mo te whirihoranga ngota i roto i te karaihe?

I kitea e nga kairangahau ko te whirihoranga ngota i roto i te karaihe e whakaatu ana i te anisotropy, te tikanga kaore i te rite ki nga huarahi katoa. I kitea ano e ratou etahi waahi motuhake e whakaatu ana te whakaritenga ngota i etahi tohu o te raupapa, i te riterite ranei.

4. He pehea te whai waahi o tenei rangahau ki te mara?

Ka whai waahi tenei rangahau ki to maatau mohiotanga ki nga whakawhitinga wahanga, penei i te whakakorikori me te whakakoioatanga, me te whakarato i nga whakaahuatanga pangarau e tika ana mo te whakahaere i nga hanganga rawa me nga taonga.

5. He aha nga mahere a te roopu rangahau a meake nei?

Kei te whakamahere te roopu rangahau ki te whakamahi i nga huarahi e peia ana e te raraunga penei i te ako miihini me te AI ki te torotoro haere i nga rawa karaihe me te whakatuwhera i nga maaramatanga mo o raatau hanganga.