Ko nga Whakakitenga Whakamiharo o te Ra ka whakamarama i nga mea ngaro o te ra

Ko te ra, me tona ataahua whakamiharo me tona kaha nui, kei te mau tonu nga kaiputaiao o te ao. Kua hurahia e nga waahanga hou i roto i nga rangahau o te ra nga tauira hou i roto i nga paparanga o to tatou whetu tata, e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui ki nga mea ngaro kua ngaro i a tatou mo nga rau tau.

Kua roa nga kaiputaiao e pohehe ana ki nga rerekee me nga kotitiketanga e kitea ana i runga i te mata o te ra. I mua, i whakapono ratou ko enei ahuatanga i awehia e nga mea o waho. Heoi ano, kua kitea e te rangahau rangahau he hononga uaua ake i waenga i nga paparanga o te ra, e tohu ana he hononga i waenga i enei tauira me nga tikanga o roto.

Ko nga kitenga hou, i whakaputaina i roto i te pukapuka rongonui "Solar Science", e tohu ana kei roto i te uho o te ra he whatunga uaua o nga papa autō. Ko enei mara te mana o te paheketanga me te rere o te mahi o te ra, e awe ana i nga korara o te ra, nga muramura, me era atu ahuatanga o te ra e kitea ana i runga i te mata. He mea whakamiharo, ko nga tauira hou i kitea i roto i nga paparanga o te ra he mea nui ki te pupuri i tenei whatunga autō, e whakamarama ana i tona hanganga me te whanaketanga.

Ko te mohio ki nga tikanga e whakahaere ana i te whanonga o te ra he mea tino nui ki te matapae me te whakaiti i te paanga o nga tupuhi o te ra ki runga i te whenua. Ko enei awha, e tohuhia ana e te nui o te tukunga o te hiko o te ra me nga matūriki ki te mokowhiti, ka taea te whakararu i nga whakawhitiwhitinga amiorangi, te whakararu i nga matiti hiko, me te whakararu i nga kairangirangi me nga waka mokowhiti. Ma te wetewete i nga uauatanga o nga mahi o roto o te ra, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whakapai ake i nga punaha whakatupato moata me te whakawhanake i nga tikanga whai hua hei tiaki i o tatou hanganga hangarau.

FAQ:

P: He pehea te awe o te whatunga autō hou ki te mahi a te ra?

A: Ko te kupenga autō e kitea ana i roto i te uho o te ra ka noho hei kaha ki muri i te paheketanga me te rere o nga mahi o te ra, tae atu ki nga korara me nga mura o te ra.

P: He aha te mea nui ki te mohio ki te whanonga o te ra?

A: He mea nui te mohio ki te whanonga o te ra ki te matapae me te whakaiti i te paanga o nga tupuhi o te ra ki runga i te whenua, ka whakararu i nga punaha korero me nga raarangi hiko.

P: He aha nga raru ka puta mai i nga awha o te ra?

A: Ka taea e nga tupuhi o te ra te whakararuraru i nga whakawhitiwhitinga amiorangi, te whakararu i nga matiti hiko, me te whakararu i nga kairangirangi me nga waka mokowhiti.