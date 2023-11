Te Whare Wananga o Leicester Ka Whakapumautia te Aurora Infrared ki Uranus

I roto i te kitenga o te whenua, kua whakapumautia e nga kaitirotiro arorangi o te Whare Wananga o Leicester kei te noho he aurora infrared (IR) i runga i te aorangi Uranus. He tohu tenei mo te wa tuatahi i kitea he IR aurora i runga i te ao makariri o waho. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Astronomy, he nui nga paanga mo to maatau mohiotanga ki nga papa autō aorangi me te kaha o te oranga o waho.

Ko te Aurorae ka puta mai i nga matūriki whai utu e tukituki ana ki te hau o te ao ma nga raina papa autō. I runga i te whenua, ka puta enei tukinga ki nga whakaaturanga kanapa o te Raki me te Tonga. Heoi, i runga i te Uranus, kei te nuinga o te hauwai te hauwai me te helium, ka tukuna e te aurora te marama i roto i nga roangaru i waho atu o te hiranga kitea, penei i te infrared.

Hei whakapumau i te aroaro o te IR aurora, i tātarihia e te roopu kaiputaiao nga roangaru o te marama i puta mai i Uranus ma te whakamahi i te karu a Keck II. I kite ratou i te pikinga ake o te kiato o nga matūriki kua kiia ko H3+ i roto i te hau o Uranus, e tohu ana i te katote i puta mai i te aroaro o te aurora.

Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga papa autō o nga aorangi o waho i roto i to tatou punaha solar engari he paanga ano hoki mo te tautuhi i nga exoplanets hei tautoko i te oranga. Ko te kaituhi matua a Emma Thomas, he tauira PhD i te Whare Wananga o Leicester, e kii ana ko te aurora hihiko ki Uranus te kawenga mo te whakaputa me te tohatoha wera, e whakamarama ana he aha i wera ake ai te ao i te mea i tohuhia i te tuatahi.

FAQs

He aha te aurora?

Ko te aurora he whakaaturanga marama maori i te rangi, ka kitea i nga rohe polar. Ka puta mai i nga matūriki kua utaina mai i te ra e tukituki ana ki nga ngota me nga ngota ngota o te hau o Papatūānuku.

He pehea te hanga o te aurora ki Uranus?

Ko te Aurorae i runga i te Uranus ka puta mai i te wa e pahekohe ana nga matūriki whai utu nui ki te hau o te ao ma ona raina papa autō.

He aha te aurora infrared?

Ko te aurora infrared he aurora e tuku ana i te marama ki roto i te wahanga infrared o te hihinga hiko, e kore e kitea e te kanohi tangata.

He aha te tikanga o tenei kitenga mo te rapu oranga mai i te whenua?

Ko te ahua o te aurora infrared i runga i Uranus e tohu ana ko etahi atu aorangi he rite nga hanganga o te rangi ka whakaatu ano i te aurorae. Ma te ako i enei aurorae, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga papa autō me te noho o nga exoplanets.

I pehea te whakapumautanga o te aurora infrared i Uranus?

Ko te aurora infrared i runga i te Uranus i whakapumauhia ma te tātari i nga roangaru motuhake o te marama ka puta mai i te ao ma te whakamahi i te telescope Keck II. Na tenei i taea e nga kaiputaiao te kite i te pikinga o te kiato o nga matūriki kua tohua e pa ana ki te aurora.

He aha nga paanga o tenei kitenga?

Ko tenei kitenga ka whakanui ake i to maatau mohio ki nga papa autō aorangi me te whakaatu i te mahi a te aurorae ki te tohatoha wera ki nga aorangi. E kii ana ano ko nga exoplanets rite te rahi me te hanganga ki a Uranus ka whakaatu ano i nga ahuatanga autō me te hau.