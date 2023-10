Te Ngarohanga o nga Kararehe Moana ki Te Pou Tonga: He Mea Ngaro o te Hurangirangi me te Taumata Moana.

Na te rangahau tata nei i whakaatu te ngaronga ngaro o nga kararehe o te moana i puta i waenganui i te 390 ki te 385 miriona tau ki muri i te Pou Tonga. Ko nga rangahau i whakahaeretia he whakamarama hou mo te tino paanga o te huarere me nga huringa o te taumata o te moana ki nga rauwiringa kaiao moana.

I te tau o Devonian Early-Middle Devonian, ko Gondwana, he waahi o enei ra o Afirika, Amerika ki te Tonga, me Antarctica, kei te taha o te Pou Tonga. He rereke ki te whenua hukapapa e hono ana tatou inaianei ki Antarctica, i rongo tenei whenua tawhito i te rangi mahana me te teitei o te moana, ka puta he waipuke nui.

Kua roa e pohehe ana nga kaiputaiao mo te putanga me te ngaronga o muri mai o te Malvinoxhosan biota, he roopu kararehe o te moana e tipu ana i nga wai matao. He maha nga momo maataitai kei roto i tenei roopu, kua ngaro te nuinga i naianei. I muri i nga rautau e rua o te mea ngaro, ka whakamarama te kaituhi matua o te rangahau, a Takuta Cameron Penn-Clarke, kua hurahia te takenga me te ngaro o enei kararehe.

Hei whakatewhatewha i tenei ahuatanga, i kohia e nga kairangahau te maha o nga raraunga parapara. Ma te whakamahi i nga tikanga wetewete matatau, i ata tirotirohia e ratou nga paparanga toka tawhito, kei ia tangata ona ake rekoata parapara motuhake. I kitea e te tātaritanga 7 ki te 8 nga paparanga motuhake, e whakaatu ana i te heke haere o te kanorau kararehe o te moana.

I te whakatairite i enei paparanga ki nga raraunga taiao tawhito me nga rekoata o te pāmahana o te ao, i kitea e nga kairangahau he kitenga whakamataku. I kitea e ratou he hononga kaha i waenga i te paheketanga o te kanorau momo moana me te rerekee o nga taumata o te moana me nga huringa o te rangi. I roto i te wahanga whakamatao o te ao ka tipu te koiora Malvinoxhosan. Ko nga ahuatanga o te makariri i taea e enei kararehe te tohungatanga, ka whai hua mai i nga arai waiariki porowhita e tata ana ki nga pou. Heoi, i te tiimatanga o te pikinga o te mahana, ka ngaro nga kararehe Malvinoxhosan, ka whai waahi mo nga momo e pai ake ana ki nga wai mahana.

Ko nga whakarereketanga o nga taumata o te moana i tenei waa ka pakaru pea nga arai o te moana, i taea ai e nga wai mahana o te waa te kuhu ki te Pou o te Tonga. No reira, ko enei momo wai-mahana te rangatira, e tohu ana i te mate o nga kararehe o te moana o Malvinoxhosan. Ko te pakarutanga o nga rauwiringa kaiao polar na te ngaronga o te koiora Malvinoxhosan he kino, he kore e taea te huri.

Te faataa ra te taote Penn-Clarke i te reira mai te hoê “parau aro taparahi taata e 390 mirioni matahiti.” E ai ki nga kitenga o te rangahau ko nga paanga o nga huringa o te taumata o te moana me te pāmahana nga take tuatahi i puta ai tenei kaupapa ngaronga. Ahakoa e rite ana tenei huihuinga ki te ngaronga mohiotanga i te wa o te timatanga-Waenganui o Devonian, karekau nga kairangahau i nga tohu taunga tika.

Ko te mohio ki te kaha o nga taiao polar me nga puunaha rauwiringa kaiao ki nga huringa o te taumata o te moana me te pāmahana he mea tino nui, ina koa ki te raru o te kanorau koiora o naianei. Ko te rangahau e whakaatu ana i te ahua pumau o nga huringa ka puta ki nga rohe polar. E whakaatu ana enei kitenga i te tere o te tiaki me te tiaki i enei puunaha rauwiringa kaiao whakaraerae.

Rauemi:

– Kaituhi matua ako, Dr. Cameron Penn-Clarke mai i te Whare Wananga o Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.