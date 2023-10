Atahanga Tika mo nga Glycans e herea ana ki nga biomolecules i te Taumata Molecule Kotahi

Kua hangaia e te roopu o nga tohunga kemu mai i te Max-Planck Institute for Solid-State Research, i te mahi tahi me nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Tübingen me te Whare Wananga o Copenhagen, he tikanga moroiti hei hopu i nga whakaahua o nga glycans e herea ana ki te koiora. Ko nga Glycans, he warowaiha e uru ana ki nga momo tukanga koiora, ka kitea i runga i nga mata o te pūtau. Ko tenei rangahau, i whakaputaina i roto i te Putaiao, e whakaatu ana i te pakaruhanga i roto i nga tikanga whakaahua i te taumata-motuhake.

He mahi nui a Glycans ki te whakakopa pūmua, ā, kua āta rangahauhia nā te hiranga i roto i ngā tukanga koiora. I roto i tenei rangahau, i whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga electrospray ki te pana i nga glycans e herea ana ki nga ngota ngota lipid me te pūmua (e mohiotia ana ko te glycosaminoglycans me te glycoconjugates) ki runga i nga mata hiriwa me te parahi. I whakaaetia tenei mo te atahanga tika o nga ngota ma te whakamahi i te matawai moroiti toronga.

Ma te whakamahi i tenei tikanga, i taea e te roopu rangahau te tautuhi i nga monosaccharides i roto i nga mekameka glycan me te whai matauranga ki te whakatakotoranga me nga tuunga apitihanga o nga glycans ki runga i nga tuara pūmua. I whakaatu ano nga kaiputaiao i te whakamahinga o tenei tikanga atahanga ma te hopu i nga whakaahua o nga glycans hono-haora e herea ana ki nga pūmua mucin, ka taea pea te awhina ki te kite i nga tohu koiora mate pukupuku moata.

He nui te kaha o tenei tikanga whakaahua hou mo nga mahi rangahau, tae atu ki te tautuhi i nga glycolipids me nga glycoproteins e kore e mohiotia. Ko te kaha ki te tiro i nga raupapa me nga waahi o nga glycans i te taumata-ngota-kotahi e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga hanganga me nga mahi a enei warowaiha i roto i nga tukanga koiora.

Source: Kelvin Anggara et al, Te titiro tika ki nga glycans e herea ana ki nga pūmua me nga ngongo i te taumata-kotahi, Pūtaiao (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856