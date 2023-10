Ko te Matatini Ruthenium Dinuclear e Whakaae ana i te Whakaiti CO2 Photocatalytic Tino Whiriwhiria

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Tsukuba kua tino ahu whakamua i roto i te wahanga o te kaha whakahou ake na roto i te whakawhanake i te matatini ruthenium (Ru) dinuclear e mahi ana hei whakaahua pai mo te huri i te CO2 ki te waro monoxide (CO). He oati nui tenei mo te whakatikatika i te paheketanga o nga kora matatoka me te aukati i te whakamahana o te ao.

He rite ki te tukanga o te photosynthesis i roto i nga tipu, ko te huri me te rokiroki o te hiko o te ra ki te hiko matū he mea tino nui hei whakatika i nga wero taiao. I whakamahia e te roopu nga ahuatanga photocatalytic kaha o te matatini Ru dinuclear ki te whakatutuki i te tauhohenga whakaheke CO2 tino pai, i hua ake i te 99% mo te CO.

Hei whakahaere i te whakamatautau, ko te ranunga o te dimethylacetamide me te wai, kei roto i te Ru dinuclear complex hei whakaahua whakaahua me te kaihoko whakaheke patunga tapu, i whakaatuhia ki te marama me te roangaru o te 450 nm i roto i te hau CO2. I muri i nga haora 10, ka pau katoa te kaihoko whakaiti, a ka pai te huri o te CO2 ki te CO.

I whakatauhia e nga kairangahau ko te nui o te hua nui o te tauhohenga i te 450 nm ko 19.7%. Ko te mea whakamiharo, ko te whakahekenga CO2 photocatalytic i haere tonu me te tino pai, ahakoa i heke iho te kukume CO2 tuatahi i roto i te wahanga hau ki te 1.5%. E tohu ana tenei tata katoa nga CO2 kua whakauruhia ka taea te huri hei CO.

Ko te whakapumautanga ake o te matatini Ru dinuclear hou kua whakawhanakehia e kiia ana na te kaha o te chelating o te ligand e whakamahia ana. Ko nga wahanga matatini Ru e rua o te matatini e uru ana ki te whakamaarama whakaahua, me te whakanui ake i tona pumau i raro i nga tikanga tauhohenga.

Ko te whainga a nga kairangahau ki te whakanikoniko ake i te mahi catalytic o te matatini Ru ki te hanga i tetahi punaha tauhohenga e kaha ana ki te tarai i te tukanga whakaheke CO2, ahakoa he iti iho nga kohinga CO2 e rite ana ki tera o te hau o te Ao.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakamahi i te hiko o te ra ki te huri i te CO2 ki nga matū uara-apiti, me te whai huarahi pai ki te whawhai i nga hua kino o te tuku waro.

Puna: Journal of the American Chemical Society