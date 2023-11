Nga Dinosaurs hei Tauiwi? Torotoro i nga Taeatanga o te Ora Tawaho

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te whakaaro o te oranga o waho, a, he rangahau i whakaputaina i roto i nga Monthly Notice of the Royal Astronomical Society kua puta he ariā whakamihiharo - kaore pea nga dinosaur e noho ana i runga i etahi atu aorangi engari ka kiia ano he tangata ke. Ahakoa kua ngaro atu nga mokoweri mo te 65 miriona tau i runga i te whenua, e kii ana nga kairangahau ma te tirotiro i nga puhui i noho i te wa o te mokoweri engari kaore i kitea i runga i to maatau ao, ka taea e tatou te kite i enei mea hanga tawhito ki etahi atu waahi.

E tohu ana te rangahau ki tetahi huānga matua tera pea ka puta he kitenga whenua - nga taumata hāora. Ahakoa kei te tata ki te 21 paihēneti te taumata hāora o te Ao, i te wa o nga mokoweri, he teitei ake, he 30 ōrau. E whakaponohia ana na tenei ihirangi hāora teitei ake i whai waahi ki te angitu me te rangatiratanga o enei mea hanga o mua. Mena ka kitea he rite nga taumata o te hāora i runga i nga aorangi tawhiti, he mea tika ka kitea nga ahuatanga pai mo te noho o nga mokoweri-rite.

Ko te kaituhi matua a Rebecca Payne no te Whare Wananga o Cornell e whakaatu ana i te hiranga o te rapu tohu o te wahanga Phanerozoic, he wa i roto i te hitori o te Ao i tipu ake ai nga momo oranga, tae atu ki nga mokoweri. Ko te wa Phanerozoic e tata ana ki te katoa o nga wa i pai ake ai te ora i nga rauropi-puu kotahi. E whakapono ana nga kaiputaiao ko te tautuhi i nga "matimati marama" rite ranei nga tohu i etahi atu aorangi ka tohu te noho mai o nga momo koiora i tua atu i nga moroiti me nga hautai.

Ko te kaituhi a Lisa Kaltenegger e kii ana i te tumanako ma te rapu mo nga aorangi he nui ake nga taumata o te hāora i te whenua ka ngawari ake te kite i nga tohu o te ora, tae atu ki te tupono o nga mokoweri kare ano i kitea i runga i to maatau ao. Ko te tupono ki te rapu mokoweri pera i te tangata ke ka nui ake to maatau mohio ki te rereketanga me te whanaketanga o te ao i te ao.

Ahakoa kei te noho pohewa tonu te kitenga o nga mokoweri tuawhenua, ka akiakihia nga kairangahau e te tumanako ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao me te whakawhānui ake i o tatou mohiotanga ki te ao ki tua atu o te Ao. Ko te whai i enei pakirehua pūtaiao ka huri i to tatou mohiotanga ki te ao me to tatou waahi ki roto.

Pātai Auau

P: He tohu ano kei te noho nga mokoweri i etahi atu aorangi?



A: I tenei wa, karekau he tino taunakitanga mo nga mokoweri me etahi atu momo ora kei etahi atu aorangi. Ko te rangahau i korerohia e whakaatu ana te ahua o nga mokoweri o waho i runga i te torotoro o nga pūhui me nga tikanga i noho i te wa o nga dinosaurs i runga i te whenua.

P: Me pehea e awe ai nga taumata o te hāora i te oranga o nga mokoweri?



A: Ko nga taumata teitei ake o te hāora i te wa o nga mokoweri i runga i te whenua e whakaponohia ana na ratou i angitu. Mēnā ka kitea ngā taumata hāora rite ki ētahi atu aorangi, ka taea e ia te hanga tikanga e tika ana mo te noho o nga mea ora mokoweri.

P: Kei te kaha rapu nga kaiputaiao mo nga tohu o te ora i etahi atu aorangi?



A: Ae, he maha nga tau e mahi ana nga kaiputaiao ki te rapu oranga o waho. Ko nga momo miihana me nga kaupapa rangahau, penei i te rapu mo nga exoplanets noho, kei te torotoro haere tonu ki te kimi tohu o te oranga ki tua atu o te Ao.

P: Ka taea e te kitenga o nga mokoweri tuawhenua te whakarereke i to maatau mohiotanga ki te oranga o te ao?



A: Ko te kitenga o nga mokoweri tuawhenua me etahi atu momo ora matatau ka tino pa ki to maatau mohio ki te rereketanga me te kukuwhatanga o te ao. Ko te whakaaro tera pea kua puta takitahi te ora ki nga rohe rereke o te ao, ka nui ake pea to maatau whakaaro ki nga mea ka taea.