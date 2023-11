Ka Kopikopiko Nga Dinosaurs ki Ētahi Atu Aorangi: Te torotoro i te Oxygen me te Phanerozoic Stage

He rangahau hou i taia i roto i nga Maramatanga Marama o te Royal Astronomical Society kua whakawiri i te turanga o te paonatology me te mura o te whakaaro o nga kaiputaiao puta noa i te ao. He rereke ki te whakapono kua roa kua ngaro nga mokoweri i runga i te whenua, ka kii nga kairangahau inaianei ka haere tonu enei mea hanga ataahua ki etahi atu aorangi o te ao.

Ko te take matua i roto i tenei whakapae whakahirahira ko te tirotiro i te hauora. I te wa o nga mokoweri, he 30% te nui o te hauhauora o te whenua, he nui ake i te 21% o naianei e kitea ana i runga i to maatau ao i enei ra. Ko enei taumata o te hauhauora he mea nui ki te tautoko i te noho me te mana o nga dinosaur mo nga miriona tau.

Ki te whakawhānui ake i tenei ariā, e kii ana nga kaiputaiao mehemea ka rite nga taumata o te hāora ki runga i nga aorangi tawhiti, tera pea ka hanga nga tikanga pai mo nga tangata ke e rite ana ki te mokoweri ki te tipu me te tipu. Ko te rapu tohu o te ora ki etahi atu aorangi kua whakawhirinaki ki nga ahuatanga taiao o te whenua o naianei hei tauira. Heoi, ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i te tupono ka mau pea nga aorangi he nui ake nga taumata o te hāora i te ahua o te whenua o naianei te mea nui ki te kite i nga mokoweri tuawhenua.

Kei te aro nga kairangahau ki te rapu taunakitanga mo te wahanga Phanerozoic ki etahi atu aorangi. Ko te Phanerozoic e tohu ana i te 12% noa iho o te hitori o te Ao, engari ko te wa i puta ai te ora o to tatou ao ki tua atu i nga moroiti ngawari. Ma te tautuhi i nga tapumati marama marama e tohu ana i te wahanga Phanerozoic, e whakapono ana nga kaiputaiao ka taea e ratou te whakakoi i ta raatau rapunga mo nga momo oranga ake ake i tua atu o nga rauropi-a-kotahi.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e whakarato tumanako ana mo te titiro ki te kimi tohu o te ora anake engari ko nga rauropi uaua me nga rauropi i etahi atu waahi o te ao. Na nga ahuatanga tika me te taiao e maumahara ana ki nga wa o mua o te ao, ka kitea pea e nga mahi torotoro i waenga i nga aorangi nga mokoweri kare ano i kitea i mua i to tatou ao whenua.

I te wa e haere ana nga kaiputaiao ki te rapu, ko te tupono ki te kite i nga mokoweri kee kei te waatea tonu. Ahakoa te ahua pouri, ka waiho e te whanuitanga o te ao he waahi mutunga kore mo te torotoro haere me te hura i nga mea whakamiharo huna. Ko wai ka mohio he aha etahi atu mea hanga whakamiharo e tatari ana kia kitea i roto i te hohonutanga o te ao? Ko te rapu mo te oranga o waho kei te mau tonu ki te hopu me te whakahihiri, e turaki ana i nga rohe o to tatou matauranga me o tatou whakaaro.

Pātai Auau

1. Ka noho tonu nga dinosaur ki etahi atu aorangi?

E ai ki nga rangahau tata nei, tera pea kei te noho tonu nga mokoweri i etahi atu aorangi. Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao te whakaaro ka taea e nga aorangi he nui ake nga taumata o te hāora i te ahua o te whenua o naianei ka taea te whakarato i nga tikanga pai mo nga tangata ke te ahua o te mokoweri kia tupu me te whanake.

2. He aha te hiranga o te hāora ki te kimi mokoweri?

I te wa o nga mokoweri, he nui ake te taumata o te hauora o te whenua, tata ki te 30% ki te 21% o naianei. E whakapono ana nga kaiputaiao he mahi nui enei taumata o te hāora ki te tautoko i te noho me te mana o nga dinosaur mo nga miriona tau. Ko te rapu i nga taumata o te hāora rite i runga i nga aorangi tawhiti ka tohu i te noho mai o nga mea hanga mokoweri.

3. He aha te wahanga Phanerozoic, he aha te mea nui?

Ko te atamira Phanerozoic e tohu ana i te 12% o te hitori o te Ao, e tohuhia ana e te tini o nga momo ora i tua atu i nga microorganisms. Kei te rapu te Kairangataiao mo nga taunakitanga o te atamira Phanerozoic i runga i etahi atu aorangi na te mea ka tohu te oranga o mua i tua atu o nga rauropi-puu kotahi, tae atu ki nga mokoweri.

4. He aha nga tumanako ka kitea nga mokoweri tuawhenua?

Ahakoa he whakapae tonu, ko te tupono ki te kite i nga mokoweri tuawhenua kei roto i te ao o te pakirehua pūtaiao. Ma te tuhura i nga aorangi he teitei ake nga taumata o te hāora me nga tohu o te wahanga Phanerozoic, e tumanako ana nga kaiputaiao ka hurahia e ratou nga mokoweri kaore ano kia kitehia i te whenua. Ko te rapu mo te oranga o waho, tae atu ki nga mokoweri, kei te haere tonu te hikaka me te miharo i roto i te hapori pūtaiao.