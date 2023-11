Te Whakakitenga i te Paanga Cataclysmic o te Puehu i te Ngarohanga o nga Dinosaurs

He tokomaha e whakapono ana he paheketanga asteroid tera i mate ai nga mokoweri me te timata i te wa o nga kararehe whakangote. Heoi, kua whakamaramatia e tetahi rangahau tata nei tetahi take nui i whai waahi nui ki te ngaronga: te puehu.

Kua roa nga Kairangahau e kii ana ko te puehu o te paheketanga o te asteroid i whai waahi ki te aitua o te ao. I roto i te rangahau hou i whakaputaina i roto i te retaata Nature Geoscience, kua hurahia e nga kaiputaiao te mahi kaha o te puehu ki te turaki i nga mate me te whakararu i te toenga o te ora i runga i te whenua.

Ma te wetewete i nga taunakitanga parataiao mai i te waahi o Tanis i North Dakota, i whakahaere nga kairangahau i nga whaihanga e whakataurite ana i nga ahuatanga o muri mai i te paanga. I kitea e enei whaihanga ko te puehu pai, he huanga o te toka purakau i panaia ki roto i te hau, he tino paanga ki te taiao. Ko nga matūriki puehu, te ine i te 0.8-8.0 micrometers, i hanga he paparanga kapua o te ao, ka aukati i te ra me te aukati i te photosynthesis mo te rua tau.

Ko te pakarutanga o te puehu ehara i te mea whakararu noa. Ko te tapeke o te puehu i puta mai i te paanga i kiia ko te 2,000 gigatonnes, neke atu i te 11 te taumaha o Maunga Everest. Ko tana noho ki te hau mo nga tau 15 i ruku te whenua ki roto i te pouri me te makariri. I heke iho te mahana o te mata ki te 27 nga nekehanga Fahrenheit (15 nga nekehanga Celsius), na te mea i kii nga kaiputaiao he "hotoke kino."

Na tenei huihuinga kino i pa mai te tini o nga mate puta noa i nga momo rauwiringa kaiao. I te korenga o nga tipu ki te whakaputa kai ma te whakaahua, ka mate kai nga otaota i te kai, ka waiho nga kaikiko karekau he kai. Na te hinganga o nga whare pungawerewere kai i roto i nga ao moana i mate ai te iti o te phytoplankton, ka whakaparahako ake i te tiango rauropi.

Ko te whakaoranga mai i tenei "hotoke paanga" he maha nga tekau tau, me te hokinga mai o nga ahuatanga pāmahana o mua i muri i te 20 tau. I roto i tenei wa, ka mutu te mana o nga mokoweri, ka whai waahi mo nga kararehe whakangote kia ara ake, ka noho hei rauropi rangatira i runga i te whenua.

E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te puehu hei kaikawe matua mo te mate papatipu. Ahakoa ko nga rangahau o mua e aro ana ki etahi atu mea penei i te whanariki me te hiu, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te mahi matua o te puehu ki te whakahou i te hitori o te ao.

FAQ:

P: He aha te take i ngaro ai nga mokoweri?

A: Ko te ngaronga o nga mokoweri i takea mai i te paahitanga asteroid i whakakore i te waahanga nui o te ao.

P: I pehea te awhina o te puehu ki te ngaro?

A: Ko te paheketanga o te puehu mai i te paheketanga o te asteroid i aukati i te ra, ka aukati i te whakaahuatanga me te whakaoho i te tauhohenga mekameka o te ngaronga puta noa i nga momo rauwiringa kaiao.

P: He ahurei te paanga o te takurua ki te ngaronga o nga mokoweri?

A: Kua pa mai te takurua puta noa i te hitori o te Ao, engari ko te kaupapa i mutu ai te tau o nga mokoweri te tauira tino rongonui.

P: Kia pehea te roa o te whenua kia ora mai i te paanga?

A: Ko te whakaoranga mai i te paanga o te takurua he tekau tau, me te hokinga mai o nga tikanga pāmahana o mua i muri i te 20 tau.

P: I ora tonu etahi rauropi i te matematetanga?

A: Ko nga rauropi ka uru ki roto i te waahi moe, ki te urutau ranei ki te ahua o te noho whanui he nui ake te tupono ki te ora. Ko nga kararehe whakangote iti, hei tauira, i kaha ki te tipu i muri i te aitua.