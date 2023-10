Te Kometa Rewera: He Manuhiri Tiretiera Nui e Whakatata ana ki te Ao

I roto i te whanuitanga o te rangi o te po, ko te hopu i te ataahua whakahihiri o nga ua meteor me nga rerenga kometi onge he wheako utu nui mo nga kaititiro rangi. Ahakoa he maha nga wa e puta mai ai nga ua meteor, he tino onge te ahua o nga kometa. Heoi, ki te hiahia koe ki nga mea whakamiharo o te rangi, tohuhia o maramataka mo te tau 2024, na te mea ko te kometa nui ko 12P/Pons-Brooks kua whakaritea kia tata ki te whenua ka tino miharo koe. I tapaina ko te Devil Comet na te ahua ahurei o te haona, he tino nui ake tenei kometa nui i te Maunga Everest.

E ai ki te purongo a Live Science, hei te Paenga-whawha 21, 2024, ka tino tata te kometa 12P/Pons-Brooks ki te whenua. Tata ki te 30 kiromita te rahi o tenei manuhiri tiretiera he cryomagma—he ranunga o te hukapapa, te puehu, me te hau. No tata nei ka pahū te komete i te 5 me te 7 o Oketopa, ka hurahia ona haona motuhake. Ko tenei pahūtanga te tohu tuarua mai i te 20 o Hūrae, whai muri i te 69 tau e moe ana. I tenei wa e haere ana ki te punaha solar o roto, kei te anga atu te Devil Comet ki tana huarahi tata ki te ra.

I te wa e tata ana, ka kitea te Devil Comet ki te kanohi tahanga, ahakoa ma te whakamahi i te telescope ka pai ake te tirohanga. He mea nui kia mahara, ahakoa tona ingoa kino, ka kii nga tohunga ki a tatou kaore te kometa e whakatuma mo te whenua. Whai muri i tana tutakitanga ki to tatou aorangi, ka haere tonu te kometa ki nga tapa o waho o te punaha solar, ka huna tonu mai i a tatou titiro ki te tau 2095.

Ko te kitenga o te 12P/Pons-Brooks or Devil Comet ka taea te kii na te tohunga arorangi a Jean-Louis Pons, nana i kite tuatahi i a ia i te 12 o Hurae, 1812. E mohiotia ana mo ona puia hukapapa kaha, kei roto tenei kometa i nga kometa 20 kua tohua hei whakaatu. nga mahi puia e haere tonu ana. Ka whakatauritea e etahi tohunga tona ahua ki te waka mokowhiti rongonui o Millennium Falcon mai i te raupapa kiriata Star Wars.

