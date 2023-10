Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga ohorere tera pea ka taapiri atu ki te tau apocalyptic kua 2020. He komete nui, e toru nga wa te rahi o Maunga Everest, kua pahū, a kei te anga ki te whenua. Ko te kometa, e mohiotia ana ko 12P/Pons-Brooks, he puia puia, e kiia ana he puia makariri. He 18.6 maero te whanui te ine, he rite ki te rahi o te taone iti.

I puta te pahūtanga i te 5 o Whiringa-a-nuku, e tohu ana i te pahūtanga tuarua o tenei poraka hukapapa i roto i nga marama e wha kua hipa. I kitea e te British Astronomical Association te pahūtanga i te kitenga atu kua marama ake te ahua o te kometa na te marama e whakaatahia ana e tona koma, ko te kapua hau e karapoti ana i tona matua.

Ko te pahūtanga ka puta he "haona" ki runga i te komete, he rite ki te ahua o te mea hanga haona, tae noa ki te Millennium Falcon waka mokowhiti mai i "Star Wars." Ko te take o enei haona kare ano kia whakatauhia, engari ko te whakapae a nga tohunga he mea kee te ahua o te karihi o te kometa.

Ahakoa tona ahuatanga whakamataku me te ahua kino, kaore he riri o 12P/Pons-Brooks. E matapaetia ana ka tae ki tona pito tata ki te Ao i te Paenga-whawha 2024, ka kitea e te kanohi tahanga. Whai muri i tera, ka hoki ano ki roto i te punaha solar kare e hoki mai ki te tau 2095.

Ehara i te mea ko tenei kometa anake te ahua pahū. Ko 12P tetahi o nga kometa 20 e mohiotia ana me nga puia hukapapa kaha. Ko tetahi atu tauira rongonui ko 29P/Schwassmann-Wachmann, nana nei i pa te hū nui rawa atu i roto i nga tau 12, ka tukuna te 1 miriona taranata o te cryomagma ki te waahi.

Ahakoa te ahua o te ahua o te kometa nui e rere ana ki te whenua, ka kii mai nga kaiputaiao kaore he take kia mataku noa. Ko tenei huihuinga tiretiera he waahi whakamiharo ki te mataki me te ako i nga komete i a ratau e haere ana i roto i to tatou punaha solar.

