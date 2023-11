Te Hītori Mīharo me te Whanonga Mīharo o Comet 12P/Pons-Brooks

I te tau 1812 te kitenga tuatahi o te Comet 12P/Pons-Brooks, i te kitenga o te tohunga arorangi Wīwī a Jean Louis Pons he mea ahuakore kaore he hiku. I nga wiki i muri mai, ka puta te kanapa me te kitea, ka eke ki te 4.0 te rahi me te hiku e toru nga nekehanga i mua o Mahuru. He maha nga kaitirotiro arorangi i ngana ki te tatau i tona amionga, me te whakatau he kometa te roa me te 65 ki te 75 tau.

He tere whakamua ki te tau 1883, i te wa i kitea ano e te kaitirotiro comet American William R. Brooks te kometa i te wa e rapu ana ia mo nga kometa. I te timatanga ka ngoikore, ka puta ohorere ana te kanapa, ka huri mai i te rahi 11.0 ki te 8.0 ka kitea e te kanohi tahanga. Ko nga huahua amiki i kitea he karihi me nga jet ahua-hoiho e puta mai ana. I te marama o Hanuere o te tau 1884 ka tata te kometa ki te ra, ka memeha haere, ka ngaro i te marama o Hune o taua tau.

I nga tau i muri mai, i tohu nga tatauranga orbital ki te hokinga mai pea i te tau 1954. I kitea ano te komete i te tau 1953, me te puhoitanga nui o te kanapa ka 100 nga wa ka marama ake i te po. I tae atu ki tona pito tata ki te ra, e kiia nei ko te perihelion, i te 22 o Mei, 1954. I muri mai i te perihelion, ka kitea ake mai i te Tukoi ki te Tonga.

Ko te Comet 12P/Pons-Brooks e whai ana i te orbit elliptical, ko te perihelion he tata ki te toru hauwhā te tawhiti mai i te Ao ki te ra. He rite tenei orbit ki to Halley's Comet. Hei taapiri, ko nga kometa 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, me te 20D/Westphal, ahakoa kua ngaro, he rite tonu nga orbit, ka riro i a raatau te taitara o te whanau kometa a Neptune.

I nga tau tata nei, kua aro mai a Comet 12P/Pons-Brooks mo ona kanapa ohorere. I ora mai i te tau 2020, i te tuatahi he tino ngoikore te rahi i te 23.0 engari kua kanapa ki te 10.0 te rahi. Ko te mura o te kanapa ohorere, he rite tonu ki tana whanonga i te tau 1883, i kitea, ka nui haere tona koma, ka rite ki te ahua o te hu hoiho, o te haona rewera ranei.

Ko te tino take o enei pupuhitanga kare tonu i te mohiotia, engari ko nga kaiputaiao e kii ana ko te hanga hau i roto i te karihi o te kometa ka arahi ki nga kaawa, ka tuku i te puehu me te hukapapa ki te waahi ka piki ake te kanapa. I te haere tonu o te kometa, ka rikarika nga kaitirotiro arorangi ki ana nekehanga me ana whanonga a meake nei.

FAQ

1. He aha te wa o Comet 12P/Pons-Brooks?

Ko te Comet 12P/Pons-Brooks te roa o te 65 ki te 75 tau.

2. I pehea nga kitenga o mua mo te kometa i te tau 1883 me te 1953-54 i whakaatu ai i te puta ohorere?

I enei tirohanga, ka piki ohorere te kanapa o te kometa, tera pea na te hanga hau i roto i tona karihi, na te tukunga o te puehu me te hukapapa ki te waahi.

3. He pehea te whakatairitetanga o te orbit o Comet 12P/Pons-Brooks ki to Halley's Comet?

He rite te hanga me te rahi o te orbit o Comet 12P/Pons-Brooks ki to Halley's Comet, ahakoa ka neke whakamua a Halley ki te ritenga atu o nga aorangi.

4. He aha etahi atu kometa o te whanau kometa a Neptune?

I tua atu i te Comet 12P/Pons-Brooks, ko nga kometa 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, me 20D/Westphal he wahanga ano o te whanau kometa a Neptune.

5. He aha te take i kiia ai te kometa 12P/Pons-Brooks ko “Te Kometa a te Rewera”?

Ko te 12P/Pons-Brooks comet te ingoa īngoa "The Devil's Comet" na ona ahuatanga rerekee i nga wa o nga huihuinga, he rite ki te ahua o nga haona o te rewera.