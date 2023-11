Te Whakakitenga Hou: Mahere Hukapapa o raro o Martian Ka Hurihia he Rauemi Putea mo nga Kaitirotiro Ake

By

Kua tukuna e nga Kairangataiao te huinga mapi hou e whakaatu ana i te tohatoha wai o raro ki Mars, e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo nga misioni a meake nei ki te Whero Whero. Ko te kaupapa Mahere hukapapa wai o raro (SWIM), he mea putea na NASA, kua whakamahia nga raraunga i kohia mai i nga momo miihana hei tautuhi i nga rohe ka tanumia te hukapapa ki raro i te mata.

Kaore i rite ki nga korero o mua o nga mapi, ko te tukunga hou ko te tino korero mo tenei ra. Ko tenei na te whakamahinga o nga kamera taumira teitei ake i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), e huri haere ana i Mars mai i te tau 2006. Ko nga raraunga mai i te Horopaki Camera me te High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kua whakawhiwhia ki nga kaiputaiao he te tirohanga matawhānui o ngā rohenga wai tio, tae atu ki te kitenga o te tio nui i roto i te rua o te paheketanga nui.

Ko te hukapapa hou kua kitea te nuinga kei te taha o nga ahopae-waenganui o Mars, ka waiho hei rohe pai mo nga mahi a muri ake nei. Ko te nui o te hukapapa, ka honoa ki te hau matotoru, he waahi taunga pai. Ka whai hua nga Kairangirangi mai i te iti o nga whakapaunga hiko kia noho mahana, kia nui ake nga rauemi mo etahi atu mahi whakahirahira.

Ko te wai kei runga ake i te whenua i Mars ka tere te mimiti na te kikorangi o te hau o te ao. Na reira, ko te hukapapa o raro te mahi hei rauemi tino nui ka taea te tango ma te keri i nga papa hukapapa. Ka taea e tenei tio te mahi hei wai inu, ka huri ranei hei wahie toka, ka tino whakaiti i te nui o nga taonga hei kawe mai i te whenua.

I tua atu i ona whakamahinga whaihua, ko te mohio ki te tohatoha o te hukapapa o raro ka taea te whakaatu i nga tirohanga nui ki te hitori o te rangi o Mars. Kua kitea e nga kaiputaiao nga rereketanga o te nui o te hukapapa wai puta noa i nga rohe rereke, ka puta nga whakapae hou mo nga take o raro.

Na te huraina o enei mapi amiki, ka whai rawa nga kaiputaiao me nga kaiwhakatakoto miihana inaianei hei tautoko i nga mahi tirotiro me nga mahi koroni ki Mars.

FAQ

1. He aha te mea nui o te hukapapa o raro mo nga misioni o Mars?

He mea nui te hukapapa o raro o Mars na te mea ka mimiti tonu nga wai wai i runga i te mata na te angiangi o te hau o te ao. Ko te hukapapa, huna ki raro i te mata, ka taea te keri me te tango mo nga momo kaupapa, penei i te inu wai me te whakaputa wahie toka.

2. He aha nga painga o te taunga mai ki nga waahi-waenganui o Mars?

Ko nga ahopae-waenganui o Mars he maha nga painga mo nga misioni taunga. Ko te rohe e whakarato ana i te hau matotoru, e awhina ana i nga waka mokowhiti ki te whakaheke i te wa e heke ana. I tua atu, ka pa ki te taurite o te tata ki te tanu tio me te rangi mahana, ka whakaiti i te kaha e hiahiatia ana kia mahana ai nga kairangi me nga taputapu.

3. Me pehea e whai hua ai te hukapapa o raro ki te nohonga o Mars?

Ko te kitenga o te hukapapa i raro i te mata he tino rauemi mo nga kaitoro a meake nei me nga kainoho o Mars. Ka taea te huri i te hukapapa hei wai inu me te wahie toka, ka tino whakaiti i te nui o nga taonga hei kawe mai i te whenua.

4. He aha ta te tohatoha o te hukapapa i raro i te mata e korero ai mo te ahuarangi o Mars?

Ko nga rereketanga o te nui o te hukapapa o raro i nga rohe rereke o Mars ka awhina i nga kaiputaiao ki te wetewete i te hitori o te rangi o te ao. Ma te ako i enei rereketanga, ka taea e nga kairangahau te hanga whakapae hou hei whakamaarama i nga rereketanga me te mohio ki nga ahuatanga o te ao o mua.