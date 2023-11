Te Maramatanga ki te Mahi o nga Kohakore ki te Whakakaha Rawa

By

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te paanga o nga koha ki nga ahuatanga o nga rawa. Ahakoa e kiia ana ko nga koha he ngoikoretanga, na te rangahau tata nei i whakamarama hou mo o raatau kaha ki te whakakaha ake i nga rawa. Na roto i te whai i te tere o nga kapiti iti, e kiia nei ko nga wehenga, ka haere ma te taimana, kua kitea e nga kairangahau ka tere ake te hora o enei koha i te tere o te tangi. He nui nga paanga o tenei kitenga mo te maha o nga momo rauemi, mai i nga hanganga aatete ki te ru ki nga waka rererangi tino mahi.

Ko nga wehenga he nekehanga meneti i roto i te hanganga karaihe o nga rawa. Hei ine tika i te tere o te horapa o nga wehenga, ka whakamahia e nga kaiputaiao mai i nga momo umanga o te ao he taiaho kaha ki te whakaoho i nga ngaru o te taimana waihanga. Na roto i te whakamahi i te taiaho hiko-kore-X-hihi, i taea e ratou te aro turuki i nga huringa ka puta me te tino tika.

I kitea e nga whakamatautau he tere ake te toha o nga wehenga o te taimana i nga ngaru oro whakawhiti, he mea hanga na te aukati i roto i te rawa. Ko te mahi e whai ake nei ma nga kairangahau ko te whakatau mena ka taea e nga wehenga te neke atu i te tere o nga ngaru oro roa, he rite ki era e haere ana i te hau, ma te tuku i nga rauemi ki nga pupuhi laser kaha ake.

He mea utu nui te matauranga i puta mai i enei kitenga mo te matapae tika i te whanonga o nga rawa i raro i nga ahuatanga tino kino. Ma te mohio ki te tepe o runga o te neke i roto i nga tioata, ka taea e nga kaiputaiao te hanga tauira whai hua ake ki te tatari me te whakahaere i nga whakautu rauemi ki nga taumata teitei o te ahotea. I mua, ko te noho o nga hapa tere atu i te oro i whakapaehia i runga i te whakaaro, na tenei whakapumautanga whakamatautau he tino pakaruhanga.

I te mutunga, ka whai waahi tenei rangahau ki te ahu whakamua o te aoiao rawa me te miihini, e taea ai te hoahoa me te hanga i nga rawa kaha ake me te pono mo nga momo tono, tae atu ki nga hanganga, nga waka, me nga umanga aerospace.

FAQ

He aha nga wehenga i roto i nga taonga?

Ko nga wehenga he ngoikoretanga iti, he rereke ranei i roto i te hanganga karaihe o nga rawa, ka whai paanga nui ki o raatau taonga.

I pehea te ine a nga kairangahau i te tere o te horapa o nga wehenga?

I whakamahia e nga Kairangahau he taiaho kaha ki te whakakorikori i nga ngaru ohorere i roto i te taimana waihanga me te aro turuki i nga huringa ka puta mai me te taiaho hiko-kore-kore-X.

He aha nga whakamatautau i whakaatu mo nga wehenga o te taimana?

I whakaatuhia e nga whakamatautau he tere ake te toha o nga wehenga o te taimana i nga ngaru oro whakawhiti i roto i te papanga.

He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko te mohio ki te tere me te whanonga o nga wehenga i roto i nga rawa he mea nui mo te matapae tika i nga whakautu rauemi i raro i nga ahuatanga tino kino. Ka taea e tenei matauranga te awhina ki te whakawhanake i nga rawa pono me te pakari mo nga momo tono.