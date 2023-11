Nga kitenga hou i roto i te Matapae Hanganga Pūmua me te AlphaFold 3

DeepMind, he taiwhanga rangahau AI matua, i hanga ngaru tata ki te rima tau ki muri me te tuatahi o AlphaFold, he punaha AI e kaha ana ki te matapae tika i nga hanganga pūmua i roto i te tinana o te tangata. Mai i tera wa, he nui nga ahunga whakamua a DeepMind me te whakaputa i tetahi putanga whakahou e kiia nei ko AlphaFold 2 i te tau 2020. Ma te haere tonu i a raatau mahi whakamohio whenua, kua hurahia e DeepMind inaianei a AlphaFold 3, ka taea e ia te whakaputa matapae mo te tata katoa o nga ngota ngota kei roto i te Peeke Raraunga Protein.

Ko te Peeke Raraunga Protein te putunga nui rawa atu e tuwhera ana mo nga ngota ngota koiora o te ao. Na te kaha whakarei ake a AlphaFold 3, Isomorphic Labs, he DeepMind spin-off e arotahi ana ki te kitenga tarukino, kei te whakamahi i te tauira mo te hoahoa rongoa rongoa. Ma te tohu i nga momo hanga rapoi e whai waahi nui ana ki te rongoa mate, kei te awhina a AlphaFold 3 ki te tautuhi me te hoahoatanga o nga ngota ngota hou ka noho hei raau taero.

Ko te mea e wehe ke ai a AlphaFold 3 ko tona kaha ki te matapae i nga hanganga pūmua engari ano hoki i nga hanganga o nga ligand, waikawa nucleic, me nga whakarereketanga i muri i te whakamaoritanga. Ko nga herenga he ngota ngota e herea ana ki nga pūmua kaikawe me te awe i te whakawhitiwhitinga waea, ko nga waikawa karihi e kawe ana i nga korero ira. I tua atu, ko nga whakarereketanga i muri i te whakamaoritanga he huringa matū ka puta i muri i te hanganga o te pūmua.

Ko tenei punaha AI tino kaha e whakaatu ana he taputapu nui ki te rapu raau taero. I nga wa o mua, ka whakawhirinaki nga kairangahau rongoa ki nga tikanga tauranga kia mohio ai ki te taunekeneke i waenga i nga pūmua me nga hononga. Ko enei tikanga me whakauru he hanganga pūmua tohutoro me tetahi waahi here mo te ligand. Heoi, ka whakakorehia e AlphaFold 3 te hiahia mo te hanganga tohutoro, te waahi whakaaro ranei. Ka taea e ia te matapae i nga hanganga o nga pūmua kaore ano kia tohuhia i mua, me te whakataurite i te taunekeneke o te pūmua me te waikawa karihi ki etahi atu ngota ngota. Ko tenei taumata o te whakatauira i tenei wa kaore e taea ki nga tikanga tauranga o naianei.

E whakaae ana a DeepMind kei a AlphaFold 3 nga waahanga hei whakapai ake. I roto i tetahi pepa maamaa e whakaatu ana i ona kaha me ona herenga, kua kite nga kairangahau he poto te punaha ki te matapae i nga hanganga o nga ngota ngota RNA, e kawe ana i nga tohutohu mo te whakahiato pūmua i roto i te tinana. Heoi, ko nga mahi tonu a DeepMind me Isomorphic Labs e whai ana ki te whakatika i tenei here me te whakarei ake i nga kaha o te punaha.

Ko te whanaketanga me te ahunga whakamua o AlphaFold 3 e whakaatu ana i te kaha nui o AI ki te ahu whakamua i te maaramatanga putaiao mo nga miihini rapoi matatini i roto i te tinana o te tangata. I a DeepMind e haere tonu ana i ana mahi, ka tumanako nga kairangahau kia nui ake nga whakatutukitanga i roto i te matapae hanganga pūmua me te kitenga tarukino.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te AlphaFold 3?

Ko te AlphaFold 3 he punaha AI i whakawhanakehia e DeepMind ka taea te tohu tika i nga hanganga o nga pūmua, nga here, nga waikawa nucleic, me nga whakarereketanga i muri i te whakamaoritanga.

2. He pehea te whai hua a AlphaFold 3 ki te kimi tarukino?

Ko nga matapae a AlphaFold 3 e awhina ana ki te tautuhi me te hoahoa o nga ngota ngota hou ka noho hei raau taero.

3. He aha nga tikanga tauranga?

Ko nga tikanga tauranga he whaihanga rorohiko e whakamahia ana e nga kairangahau rongoa ki te mohio ki te taunekeneke i waenga i nga pūmua me nga hononga.

4. He aha te rereketanga o te AlphaFold 3 ki nga tikanga tauranga tawhito?

Kaore i rite ki nga tikanga tauranga, karekau a AlphaFold 3 e rapua he hanganga pūmua tohutoro, he waahi herea ranei. Ka taea e ia te matapae i nga pūmua kaore ano kia tohuhia i mua me te whakataurite i nga taunekeneke me etahi atu ngota ngota.

5. He aha nga here o AlphaFold 3?

Ahakoa te kaha o te AlphaFold 3 ki te matapae i nga hanganga pūmua me nga hononga, ka taka ki te matapae i nga hanganga o nga ngota ngota RNA.