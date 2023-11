Te Matapae i nga Hanganga Pūmua: Ka huri te AlphaFold a DeepMind i te Whakakitenga Taaru

I muri i te tukunga whenua o AlphaFold, he punaha AI i whakawhanakehia e DeepMind, i te tau 2016, ko te putanga hou, AlphaFold 2, i timata i te tau 2020. Heoi, kaore i mutu te mahi hou a DeepMind. I tenei ra, i panuitia e DeepMind te tukunga o te kai-riiwhi ki a AlphaFold 2, e whakamanamana ana i nga kaha hou me te whakarei ake e kaha ana ki te huri i te kitenga tarukino.

Ko te tukunga hou a AlphaFold he kaha ki te whakaputa matapae mo te tata katoa o nga ngota ngota kei roto i te Peeke Raraunga Protein, te papaaarangi tuwhera-whakauru nui rawa atu o te ao mo nga ngota ngota koiora. Ko te Isomorphic Labs, he hurihanga o DeepMind e aro ana ki te rapu raau taero, kei te whakamahi i tenei tauira matatau hei awhina i te hoahoa rongoa rongoa. Ma te tohu i nga momo hanga rapoi tino nui mo te rongoa mate, ko te tauira AlphaFold hou e whai ana ki te whakatere i te whanaketanga o nga raau taero hou me te whai hua.

Ko te mea e wehe ke ai te AlphaFold hou ko tana whanuitanga i tua atu i te matapae pūmua. E kii ana a DeepMind ka taea e tenei tauira te matapae tika i nga hanganga o nga ligands, he ngota ngota e herea ana ki nga pūmua kaiawhina me te whakaawe i nga huringa o te whakawhitiwhiti waea. I tua atu, ka taea e ia te matapae i nga hanganga o nga waikawa karihi, kei roto nga korero ira tino nui, me nga whakarereketanga i muri i te whakamaoritanga, e uru ana ki nga huringa matū ka puta i muri i te waihanga pūmua.

He mea nui te matapae i nga hanganga pūmua-ligand i roto i te kitenga tarukino, na te mea ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi me te hoahoa i nga ngota ngota kaha me nga taonga rongoa. I nga wa o mua, ka whakawhirinaki nga kairangahau rongoa ki nga tikanga tauranga, e uru ana ki te whakataurite me pehea te taunekeneke o nga pūmua me nga hononga. Ko enei tikanga e hiahia ana ki nga hanganga pūmua tohutoro me nga tuunga herenga whakaaro mo nga hononga. Heoi, me te AlphaFold hou, ka whakakorehia te hiahia mo te hanganga pūmua tohutoro, te waahi ranei e whakaarohia ana. Ka taea e te tauira te matapae i nga hanganga o nga pūmua kaore ano kia tino kitea me te whakataurite i o raatau taunekeneke ki etahi atu ngota ngota. Ko tenei taumata whakatauira ka nui ake i nga kaha o nga tikanga tauranga o naianei.

Kei te whakanui a DeepMind ko ta raatau tauira hou e whakaatu ana i nga ahunga whakamua nui ki te matapae i te herenga antibody, he waahi nui mo te kitenga tarukino. Ko te kaha o AI ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga miihini ngota rapoi i roto i te tinana o te tangata e tino kitea ana e nga mahi whakamiharo a te AlphaFold hou.

Ahakoa ona kaha whakamiharo, ko te AlphaFold hou kaore i te tino pai. I roto i tetahi pepa maamaa, e whakaae ana nga kairangahau DeepMind me Isomorphic Labs he herenga to te punaha i te wa e matapae ana i nga hanganga o nga ngota ngota RNA. He mahi nui te ngota ngota RNA ki te kawe i nga tohutohu mo te whakahiato pūmua i roto i te tinana. Heoi, e kitea ana kei te kaha te mahi a DeepMind me Isomorphic Labs ki te whakatika i tenei herenga me te whakamahine i o raatau punaha AI.

FAQ:

Q: He aha te AlphaFold?

A: Ko te AlphaFold he punaha AI i whakawhanakehia e DeepMind e tohu tika ana i nga hanganga pūmua i roto i te tinana o te tangata.

P: Me pehea te awhina a AlphaFold ki te kimi tarukino?

A: Ma te matapae tika i nga hanganga pūmua me nga taunekeneke me nga hononga, ka awhina a AlphaFold ki te tautuhi me te hoahoa i nga ngota ngota hou mo nga raau taero.

Q: He aha nga ligands?

A: Ko nga ligands he ngota ngota e herea ana ki nga pūmua kaikawe me te awe i te whakawhitiwhitinga waea.

P: He aha te waikawa karihi?

A: Ko nga waikawa nucleic he ngota ngota kei roto nga korero ira tino nui mo nga momo tukanga koiora.

P: He aha te rerekee o AlphaFold ki nga tikanga tauranga?

A: Ka taea e AlphaFold te matapae i nga hanganga pūmua me te kore e hiahia ki te hanga tohutoro, ki nga tuunga here ranei e whakaarohia ana, ka nui atu i nga kaha o nga tikanga tauranga o naianei.

Q: He aha te herenga o AlphaFold inaianei?

A: Kei te anga tonu a AlphaFold ki nga wero ki te matapae tika i nga hanga o nga ngota ngota RNA, he mahi nui ki te whakahiato pūmua.