Ka taea e AI te awhina i te Huringa Huringa?

Ka taea e te mohio hangai (AI) te whai waahi nui ki te whakatika i nga wero e puta mai ana i te huringa o te rangi, e ai ki a Sims Witherspoon, te kaihautu mahi o te rangi i DeepMind, te taiwhanga AI a Google. I roto i te uiui i mua i tana korero i WIRED Impact, i korero a Witherspoon i nga huarahi e toru e taea ai e AI te awhina i tenei take o te ao.

Ko te huarahi tuatahi ma te kaha o AI ki te whakapai ake i te matapae me te aro turuki i nga huringa huarere. Ko nga mahi a DeepMind mo te rerenga rerenga inaianei, hei tauira, kua kitea he tika ake i era atu tikanga a te hunga matapae a Met Office. Ma nga tauira tika ake, ka taea e AI te awhina i a tatou kia pai ake te maarama ki te huringa o te rangi me ona paanga.

Ko te huarahi tuarua ko te arotautanga o nga punaha me nga hanganga o naianei. Kaore e taea te whakakapi i nga punaha katoa o naianei ki te hangarau kaariki mo te po. Na reira, ka taea te whakamahi AI ki te arotau i enei punaha o naianei, kia pai ake ai, kia mau tonu.

Ko te huarahi tuatoru e taea ai e AI te koha ko te whakangawari i te whanaketanga o nga hangarau kaariki hou. Ma te whakamahi i nga kaha AI, ka taea e nga kaiputaiao me nga kairangahau te whakatere ake i te kitenga me te hora o nga otinga auaha hei patu i te huringa o te rangi.

I roto i te katoa, ko AI te kaha ki te kaha ki te whakatika i nga huringa o te rangi. Ka taea e ia te whakanui ake i to maatau mohio ki te raru, te arotau i nga hanganga o naianei, me te akiaki i te whakawhanaketanga o nga otinga tauwhiro hou. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, he mea nui ki te tuhura me te whakamahi i te kaha o AI ki te hanga i te oranga ake ake.

Nga wehewehe:

– Maramatanga Artificial (AI): Ko te whaihanga o nga mahi mohio a te tangata ma nga miihini, ina koa nga punaha rorohiko.

– Huringa huarere: Ko te whakarerekētanga roa o te pāmahana me nga tauira huarere i tetahi waahi.

– Arotautanga: Ko te mahi ki te whakamahi pai, tino whai hua ranei o tetahi ahuatanga, rauemi ranei.

– Hangarau Kakariki: Hangarau e pai ana ki te taiao me te mau tonu.

Rauemi:

– WIRED: (puna tuhinga)