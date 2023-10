Ko nga Whakaaturanga Hohonu mo te Whakamuku Kao Kao I Kitea I Te Moana Inia

By

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua i te Moana Inia, ka kitea nga tohu hohonu rawa atu mo te whakapoipoi o te toka. He mea nui tenei taunakitanga, i kitea i te hohonutanga o te 90 mita, na te mea e whakaatu ana i te kino o te kino o nga toka, he mea nui mo te hauora o te rauwiringa kaiao moana.

I whakaputaina i roto i te Nature Communications, he rangahau i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Plymouth i kitea ko nga waahi o nga toka kao kei runga ake i te 90 mita i raro i te mata o te Moana Inia kua tino paheketanga, tae atu ki te 80 paiheneti o nga toka ka pa ki etahi rohe. . Ko tenei kino ka pa ki te pikinga 30 paiheneti o te mahana o te moana i te Moana Inia.

Ko nga kitenga ohorere e whakahē ana i te whakapono o mua he kaha ake nga rupi hohonu ki te whakamahanatanga o te moana. I whakapuaki a Takuta Phil Hosegood, te tino kairangahau o te rangahau, i tana miharo, me tana kii, "Ko nga reefs i nga hohonutanga rite i te ao katoa ka raru pea i nga huringa o te rangi."

I whakamahia e nga kairangahau nga karetao i raro i te wai me nga raraunga o te moana i hangaia e te amiorangi i a raatau e ako ana mo te Moana Inia Waenga. I te haerenga rangahau i te marama o Whiringa-a-rangi 2019, i kite ratou i nga tohu tuatahi o te whakangao o te wao ki roto i nga toka hohonu ma te whakamahi i nga waka o raro o te moana me nga kamera. Na te whakahohonutanga o te thermocline, he paparanga ka tere te huri o te pāmahana ki te hohonu, e hono ana ki nga ahuatanga o te rangi a-rohe e rite ana ki te El Nino, ka kaha ake i te raru o te rangi.

Ahakoa ko etahi o nga wahanga o te toka kua pa ki nga tohu o te ora i waenga i te 2020 me te 2022, ko nga kaiputaiao e whakamohio ana i te tere o te piki haere o nga mahi tirotiro i te moana hohonu. Ko nga kao mesophotic, i whakaarohia hei utu mo te kino o nga kaoa wai papaku, ka kitea he whakaraerae ano.

I roto i nga tekau tau kua pahure ake nei, kua kaha te pikinga o te Moana Inia ngahuru i te whakamahanatanga o te moana, me te pikinga toharite o te Mata o Te Moana (SST) tata ki te 1 tohu Celsius mai i te tau 1951 ki te 2015, e ai ki nga korero a te kawanatanga o Inia. Ko tenei whakamahana kei te 0.15 nga nekehanga Celsius mo ia tekau tau.

Ko tenei kitenga e whakanui ana i te hiahia mo te mahi tere ki te whakatika i te huringa o te rangi me te tiaki i nga toka o te ao. Me whakanui ake nga mahi aro turuki kia mohio ai koe ki te nui o te kino me te whakawhanake i nga rautaki tiaki pai mo enei rauwiringa kaiao whakaraerae.

