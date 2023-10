Nga Whakaaturanga Mohiotia Hohonutanga mo te Whakamuku Kao Kao I Kitea I Te Moana Inia

He rangahau hou i whakahaeretia e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Plymouth kua kitea te hohonutanga o nga taunakitanga mo te whakapouri o te kao ki runga i te toka e tata ana ki te 300 putu i raro i te mata o te Moana Inia. Ka puta te whakapoipoi o te wao i te wa e peia ai e nga taumahatanga penei i te huringa o te mahana, te matūkai, te marama ranei ka peia e te rupi nga pukohu zooxanthellae e noho ana i roto i o ratou kiko, ka puta he ma. Ko te tino take o te whakapouritanga o te wheo ko te whakamahana i te mahana o te moana na te huringa o te rangi.

Ko nga puunaha rauwiringa kaiao mesophotic, e noho ana ki nga wai hohonu me nga wai matao, i whakaarohia i mua hei whakaruruhau mo nga toka wai papaku. Heoi, i kitea e te rangahau he iti te hononga i waenga i enei puunaha rauwiringa kaiao me nga rupi papaku, e whakaatu ana i te hiahia ki te mohio ki o raatau whakaraeraetanga ki te wera o te moana. Ko te kaupapa whakangao i te Waenga o te Moana Inia i kiia na te moana o Inia, na te 30% te pikinga o te mahana o te moana me te 80% o nga toka i te hohonutanga e whakaponohia ana ka kaha ki te whakamahana.

Ko Takuta Philip Hosegood, te kaituhi tuarua o te rangahau, i tino miharo ki nga kitenga, me te kii ko nga rupi hohonu e maharatia ana ka kaha ki te whakamahanatanga o te moana na runga i nga wai matao e nohoia ana e ratou. Heoi ano, ko tenei rangahau e whakaatu ana kei te noho morearea ano nga toka hohonu i te huringa o te rangi.

Ko te rangahau, i tapaina ko "Mesophotic coral bleaching e pa ana ki nga huringa o te hohonutanga thermocline," i whakaputaina i roto i te retaata Nature Communications. Neke atu i te tekau tau nga kairangahau o te Whare Wananga o Plymouth e whakahaere rangahau ana i te Central Indian Ocean. I a ratou haerenga rangahau, ka whakamahia e ratou he huinga o nga raraunga i hangaia e te peerangi, te tirotiro i roto i te waahi, me nga karetao i raro i te wai ki te kohikohi korero mo te tirohanga moana me te kanorau koiora o te rohe.

I kitea e nga kairangahau nga taunakitanga o te kino o te wheo i te waa rangahau i te marama o Whiringa-a-rangi 2019. Ko nga waka i raro i te moana me nga kaamera kaataki i hopu i nga whakaahua o nga kao kua pangia, engari karekau he tohu o nga toka wai papaku. Ko etahi atu tātaritanga o nga raraunga i kohia i te wa o te waka, me nga korero amiorangi mo te mahana o te moana, i kitea i ahu mai te whakamaaramatanga i te hohonutanga o te thermocline, na te huringa o te rangi e whakanui ana i nga huringa taiao o te rereketanga.

E whakaatu ana te rangahau i te whakaraeraetanga o nga rauwiringa kaiao mesophotic ki te ahotea waiariki me te whakanui i te hiranga o te aro turuki i te rire o te moana. Ko te whakaoranga o nga waahanga nui o te toka mai i te huihuinga whakangao e whakaatu ana ka kaha te whakaora mai o nga rupi mesophotic engari ka ara ake ano he awangawanga mo te paanga o nga mahi whakangao a meake nei ki te mate o te wheo me te mate kanorau.

I whakatauhia e nga kairangahau he mea nui te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga paanga o te huringa o te rangi ki runga i nga rupi o te wai hohonu, i te mea kei te maarama tonu enei punaha rauwiringa kaiao. Na te whakakotahitanga o El Niño me te Indian Ocean Dipole kei te whakararu ake i nga paanga e pa ana ki te rohe, me te kaha ki te rangahau me nga mahi tiaki ki te tiaki i enei kainga tino nui.

