Nga Maramatanga Hou mo te Anga whakamua o te Whakawhanaunga Cherry reka

He nui te ahunga whakamua o te whakatipu here here i roto i nga tau tata nei ma te whakamahi i nga tohu ngota me te raupapa ira hei whakapai ake i nga ahuatanga matua ma te kowhiringa awhina tohu (MAS). Heoi ano, kua raru nga tikanga whakatipu uri tuku iho na te iti o te pai me te utu nui. Hei whakaea i enei arai, kua huri nga kairangahau ki nga rangahau whakahiato-nui-a-ira-nui (GWAS) hei whakatere ake i te whakatipu momo here hou me te pai ake.

I roto i te whakaputanga tata nei i tapaina "Te rangahau hononga-a-ira-nui mo te kohinga nui o Czech o te here reka (Prunus avium L.) mo te pakari o nga hua me nga ahuatanga o te kounga," ka whakamahia e nga kairangahau te raupapa takirua-mutunga i runga i te papaaho Illumina NovaSeq 6000. I puta mai tenei huarahi i te raupapa 4.15-Tb nui, e whakarato ana i te kapi ira ira nui me te tuku mo te tohu mo te neke atu i te 1.7 miriona nga polymorphisms nucleotide kotahi (SNPs) kounga teitei puta noa i nga urunga here.

Na te tātaritanga hohonu ma te whakamahi i te tātari wae matua (PCA) me te paearu korero Bayesian (BIC) i kitea he taupori taurite kaore he roopu-a-ira motuhake. Heoi ano, he nui te rereketanga i kitea i roto i nga ahuatanga rereke, ina koa i roto i nga whakaurunga Kohinga Rauemi Ira (CGR). Ko nga rereketanga o nga ahuatanga tae i kitea i waenga i nga taupori, me nga whakaurunga CGR e whakaatu ana i te whanui o te momo tae, engari he nui ake nga ahuatanga o te rahi penei i te taumaha hua i roto i nga whakaurunga rauemi whakatipu (BM).

Ko te GWAS e whakamahi ana i te tauira FarmCPU i tautuhi i nga SNP 59 e hono ana ki nga ahuatanga tekau ma tahi, tae atu ki te wa o te kotinga, te tae hua, me te tae o te kikokiko. Ko tetahi kitenga nui ko te tohu i te whakakorenga i te rohe MYB10, e whai waahi ana ki te whakatau tae hua. I tua atu, i kitea nga hononga i waenga i nga tohu SNP me te pakari o nga hua, te rahi, me te taumaha, e whakaatu ana i nga korero mo te ira o enei ahuatanga nui.

I tua atu, i tautuhia nga poraka haplotype kei roto nga SNP nui, hei awhina i te mapi o nga ira kaitono e pa ana ki nga ahuatanga motuhake. Mai i nga ira kaitono 141 i tautuhia, 104 i mohio nga mahi, e whakamarama ana i o raatau mahi pea ki te whakatau i nga tohu tohu here.

Ko enei kitenga ka whai waahi ki te mapi ira ira o te here reka me te whakatakoto i te turanga pakari mo nga mahi whakatipu a meake nei. Ma te mohio ki nga tohu ira o nga tohu tohu nui, ka taea e nga kairangahau te whakatere i te whakawhanaketanga o nga momo here reka hou me nga ahuatanga pai ake.

FAQs

Q: He aha te tohu-awhina (MAS) i roto i te whakatipu here reka?

A: Ko te kowhiri-awhina-tohu (MAS) he tikanga whakatipu e uru ana ki te whakamahi i nga tohu irapoi hei tautuhi i nga ahuatanga o te hiahia ki nga tipu here reka. Ma te kowhiri i nga tangata takitahi me nga tohu e hiahiatia ana, ka taea e nga kaiwhakaahua te whakanui ake i nga tupono ki te whakaputa uri me aua ahuatanga e hiahiatia ana.

P: He pehea te rangahau whakahiato-nui-a-ira-nui (GWAS) hei awhina i te whakatipu here reka?

A: Ko te rangahau hononga ira-whanui-nui (GWAS) ka taea e nga kairangahau te tautuhi i nga hononga i waenga i nga tohu ira motuhake, e mohiotia ana ko nga polymorphisms nucleotide kotahi (SNPs), me nga ahuatanga matua o te here reka. Ma te tohu i enei hononga, ka taea e nga kaiwhakaahua te whakawhānau takitahi me nga ahuatanga e hiahiatia ana, e arahi ana ki te whanaketanga o nga momo pai ake.

P: He aha nga poraka haplotype i roto i te whakatipu here reka?

A: Ko nga poraka Haplotype he waahanga o te ira ira ka tuku tahi i te roopu o nga SNP i roto i te taupori. I roto i te whakawhānau here reka, ka taea e nga poraka haplotype te tautuhi i nga rohe o te genome kei roto nga ira kaitono e hono ana ki nga ahuatanga motuhake. Ma te ako i enei poraka, ka taea e nga kaiwhakaahua te mohio ki te kaupapa ira o nga ahuatanga e hiahiatia ana, me te whakahaere i nga mahi whakawhanaunga.

P: Me pehea nga kitenga o tenei rangahau e whai hua ai te whakatipu here reka?

A: Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga tohu ira o nga ahuatanga matua o te here reka. Ma te mohio ki te putake ira o nga ahuatanga penei i te pakeke o nga hua, te kounga, te tae, te pakari, me te rahi, ka taea e nga kaiwhakaahua te whakatau i te mohiotanga ina whiriwhiria nga maatua mo te whakatipu uri. Ka taea e tenei matauranga te whakatere i te whanaketanga o nga momo here here hou kua pai ake me nga ahuatanga pai ake e tutuki ana i nga hiahia o te maakete me nga hiahia o nga kaihoko.