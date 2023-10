Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te kaha o nga pakeke ki te wetewete i nga korero a te peepi

By

I te wa ka timata nga pepi ki te korero, he iti noa o ratou kupu ki etahi oro. Ko te mohio ki a raatau korero ka waiho hei panga ma nga pakeke. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te MIT me te Whare Wananga o Harvard e whakaatu ana i te maarama o nga pakeke ki te iti o nga korero a nga tamariki nohinohi.

Ma te whakamahi i nga mano o nga haora o nga rekoata oro o nga tamariki me nga pakeke e taunekeneke ana, i hangaia e nga kairangahau nga tauira rorohiko kia mohio ai nga pakeke ki te whakamaori i nga korero a nga tamariki. Ko te mea miharo, ko nga tauira e whakawhirinaki ana ki nga oro tuturu i mahia e nga tamariki he iti ake te whai hua i era i whai whakaaro ki te horopaki korero.

Ka whakawhirinaki nui nga pakeke ki nga kaupapa korero o mua me te mohiotanga o nga korero pohehe noa a nga tamariki. Ma te whakaaro ki te horopaki o te korerorero, ka taea e nga pakeke te whakamaori he aha nga tamariki e ngana ana ki te korero tika ake. E whakaponohia ana ka whai waahi nui tenei whakamaoritanga a nga pakeke ki te whakahaere i te hopu reo i roto i nga tamariki nohinohi.

Ko nga kitenga o tenei rangahau ka whakaara ake nga patai whakahihiri e pa ana ki te whai waahi o te maaramatanga o nga pakeke ki te korero a te peepi ki te whanaketanga reo. Ahakoa kaore ano kia whakapumautia, e whakapae ana nga kairangahau ka kaha ake te mohiotanga o nga pakeke ki te hopu reo i roto i nga tamariki.

Ko te mohio ki te whakamaoritanga a nga pakeke i te whaikorero a nga tamariki he ahua kore i tino tirotirohia o te rangahau hopu reo. Ko nga rangahau o mua kua aro nui ki te ako a nga tamariki i te reo, me te kore e aro ki te mahi a nga pakeke ki te whakarongo. Ko tenei rangahau e whakakii ana i tera waahi ma te tirotiro i te hononga i waenga i te kaha o te whakawhitiwhiti korero a te tamaiti me te pakeke.

I roto i te katoa, e whakaatu ana tenei rangahau i te kaha o nga pakeke ki te mohio ki te iti o nga kupu o nga tamariki nohinohi. Ma te whai whakaaro ki nga horopaki korerorero me nga korero pohehe noa, ka tukuna e nga pakeke he urupare tino nui hei awhina i nga pepi ki roto i o raatau huarahi hopu reo.

FAQ:

P: He pehea te whakamaarama a nga pakeke i nga korero pepeke?

A: Ka whakamaori nga pakeke i te korero a te peepi ma te whakawhirinaki ki te horopaki korero me o raatau mohiotanga ki nga korero pohehe noa a nga tamariki.

P: Me pehea te rangahau a nga kairangahau i te hononga i waenga i nga korero a te tamaiti me te pakeke?

A: Ka whakakotahihia e nga kairangahau nga tauira rorohiko mo te ako a nga tamariki i te reo me nga tauira o te whakautu a nga pakeke ki nga korero a nga tamariki.

P: Ka whai hua te mohiotanga o nga pakeke ki te korero pepi ki te hopu reo i roto i nga tamariki?

A: Ahakoa kaore i whakapumautia, ka whakapae nga kairangahau ko te maaramatanga o nga pakeke ki nga korero a te peepi ka kaha ake te hopu reo i roto i nga tamariki nohinohi.

P: He aha nga mea e pai ake ai te whakamaoritanga a nga pakeke mo te whaikorero a nga tamariki?

A: Ka pai ake te whakamaoritanga a nga pakeke ina whai waahi ratou ki te horopaki korero me te mohio ki nga whakahua hee noa.

P: He aha te painga o te mohiotanga o nga pakeke ki te korero pepi ki nga pepi?

A: Ko te whakamaoritanga a nga pakeke mo nga korero a te peepi ka whai whakaaro nui hei awhina i nga pepi ki te hopu reo.