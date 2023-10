Te Kanikani Maamaa i waenga i nga Pūnaha Nervous and Immune: Nga tirohanga mai i te Neuro-Immune Axis

Ahakoa he momo hinonga motuhake, he hononga whakawhanaungatanga o nga punaha nerve me nga punaha raupatu. Ko tenei kanikani whakahirahira i waenganui i nga punaha e rua, e mohiotia ana ko te tuaka neuro-immune, he mahi nui ki te whakarite i nga momo mahi ahupūngao i roto i te roro, kiri, me te kopa gastrointestinal. Ko te whakawhitiwhiti i waenga i nga pūtau i roto i enei punaha i miharo nga kaiputaiao penei i a Isaac Chiu, he tohunga mo te mate immunobiologist i te Kura Hauora o Harvard.

Ko te rangahau a Chiu kua arotahi ki te hura i nga taunekeneke matatini i waenga i nga pūtau T, microglia, me te huakita i roto i te horopaki o te neurodegeneration, nga mate kiri huakita, me nga mate microbial penei i te mate pukupuku, te anthrax, me te colitis. Ko ana kitenga i whakamarama i nga tikanga hou o te mamae me te mumura, e whakaatu ana i te mahi a nga neurons, nga pūtau aukati, me nga moroiti i roto i enei mahi.

Ko te mamae, te kaha taketake o te tinana ki te mohio ki te kino, e hono tata ana ki te punaha mate. Ko nga neuron nociceptor, he kawenga mo te takawaenga i te mamae, ka pahekoheko me nga pūtau aukati na roto i te whakawhitiwhiti korero-rua. Ko nga pūtau ārai mate ka whakaputa i nga matū ka pa ki nga uaua, ka kaha ake te aro ki te mamae. Ka huri, ka penapenahia e te hunga nociceptors nga neuropeptides ka taea e nga pūtau aukati te mohio, ka awe i o raatau whanonga.

Kua aro te roopu rangahau a Chiu ki nga neuropeptide penei i te calcitonin gene-related peptide (CGRP) me o raatau taunekeneke ki nga pūtau aukati, ina koa nga macrophages, neutrophils, monocytes, nga pūtau T, me nga pūtau B. I kitea e te roopu ko nga taunekeneke i waenga i enei neuropeptides me nga kaiwhakawhiwhi pūtau aukati ka pa ki te hanga cytokine, te polarization macrophage, te whakauru neutrophil, me nga whakautu a te pūtau T. Ko enei neuropeptides e whai mana kaha ana ki te whakahaere i te mate mate.

I roto i te horopaki o nga mate moroiti, i hurahia e te roopu a Chiu nga tirohanga whakahihiri me pehea e taea ai te kahakina nga muka mamae e te huakita. Hei tauira, i roto i te maningitis na te Streptococcus pneumoniae me te Streptococcus agalactiae, ka whakahohehia e enei pathogens nga neuron nociceptor na roto i te toxin pore-forming e kiia nei ko te pneumolysin. Ko tenei whakahohenga ka puta te hanga o te CGRP, ka peehia te hanga o nga cytokines whakamarumaru e nga macrophages, ka taea e nga huakita te ora me te uru atu ki te roro ngawari ake.

Na roto i ta raatau rangahau, kua kaha a Chiu me tana roopu ki te raweke i te tuaka neuro-immune i roto i nga tauira kararehe hei whakarei ake i te kaha o te punaha mate ki te whawhai i nga mate kitakita penei i te maningitis. Na roto i te aro ki nga tauwhitinga rapoi motuhake me te whakamahi i nga huarahi in vivo me in vitro, kua mohio ratou ki te hononga matatini i waenga i nga neurons, nga pūtau aukati, me nga moroiti.

He nui nga paanga o tenei rangahau mo nga rautaki rongoa. Ma te aro ki nga huarahi mamae, penei i te aukati i te CGRP, ka taea pea te whakarei ake i nga urupare aukati ki nga mate. Ko te maarama ki te tuaka neuro-immune ka whakatuwhera i te ao hou mo te rongoa i nga momo mate me nga mate.

Puna: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research