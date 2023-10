Te Painga o te Mahi tahi a Haina me Ruhia ki runga i nga whaainga huarere o Haina

Ko te pikinga ake o te mahi tahi o Haina me Ruhia kua puta nga patai mo tana pono ki te whakawhiti ki te noho kore waro i te tau 2060. Ko te Tirohanga Hanganga o te Ao a te International Energy Agency i te 2023 kua whakatauhia te heke o te kai hau, ina koa te hau o Ruhia, me te heke o te hinu me te hau. te kai i Haina i muri i te 2030 me te 2040, ia. Heoi, kei te kawemai a Haina i nga moni rekoata o te hinu a Ruhia me te whakaatu i te hiahia ki te hiko hiko o te Power of Siberia 2.

Ma te whakanui ake i te kawe mai o nga wahie parapara a Ruhia, ka whai hua a Haina mai i nga wahie utu iti me te whakanui ake i ana ake huarahi ki te kaweake. Na tenei i puta te awangawanga mo te whakawhirinaki o Haina ki nga kora matatoka me tona kaha ki te whakatutuki i ana whainga huarere. Ahakoa nga matapaetanga i roto i te Tirohanga Pungao o te Ao, ko te pikinga o te mahi tahi me Ruhia e kii ana ko te whakawhiti a Haina ki te noho kore waro ka pa ki nga wero.

He mea nui ki te whakaaro ki nga awangawanga haumarutanga o Haina i roto i tenei horopaki. Ko te rereketanga o ana kaiwhakarato hiko ma te whakawhirinaki nui atu ki nga kora matatoka a Ruhia ka awhina a Haina ki te whakaiti i nga whakaraeraetanga o tana mekameka tuku hiko. Heoi, ka aukati pea tenei rautaki ki te whakaiti i te tukunga hau kati me te whakawhiti ki nga puna hiko ma.

Ahakoa he nui te ahunga whakamua a Haina i roto i te tukunga o te hiko whakahou, ko tana ti'aturi ki nga kora matatoka, otira mai i Ruhia, he whakatuma mo ana whainga huarere mo te wa roa. Ko te whakataurite i te haumarutanga o te hiko me nga herenga huarere he wero nui mo Haina i nga tau e heke mai nei.

FAQ:

P: Ko te mahi tahi a Haina me Ruhia e takahi ana i ana whainga huarere?

A: Ko te pikinga o te mahi tahi a Haina me Ruhia, otira mo nga kawemai wahie parakapoka, ka ara ake te awangawanga mo tana pono ki ana whainga huarere.

Q: He aha te take i kawemai ai a Haina i nga moni rekoata o te hinu a Ruhia?

A: Ko te rereketanga o Haina o nga kaiwhakarato hiko, na nga awangawanga mo te haumarutanga o te hiko, kua piki ake te kawe mai o nga wahie parapara a Ruhia iti.

P: He pehea te paanga o tenei ki te whakawhiti a Haina ki te noho kore waro?

A: Ko te whirinaki a Haina ki nga kora matatoka, tae atu ki era mai i Ruhia, he wero ki tana whakawhiti ki te noho kore waro me te whakahekenga o nga tukunga hau kati.

P: He aha te toenga i waenga i te haumarutanga o te hiko me nga whaainga o te rangi mo Haina?

A: Me whakatere a Haina i te taurite i waenga i te whakapumau i te haumarutanga o te hiko me te whakatutuki i ana herenga o te rangi, me ata whakamahere me te haumi ki nga puna hiko whakahou.