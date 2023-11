Ka Whakamahihia e nga Kairangahau nga Raraunga Infrared hei Whakapai ake i te Mihana a NASA ki Asteroid Dinkinesh

He rangahau whenua i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Arizona kua whakamahi i nga raraunga infrared 13-tau te pakeke ki te whakarato i nga whakatau tata hou mo te rahi me te albedo o te asteroid Dinkinesh. Ko enei inenga parakore he mea nui ki te tautoko i te misioni a Lucy a NASA, kua whakaritea kia tutaki ki a Dinkinesh hei te 1 o Noema.

Ko te whainga matua o te misioni a Lucy a NASA ko te tirotiro i te taupori o nga asteroids Trojan Jupiter, he tinana iti e tiritiri ana i te omio me te Rapa hau. Heoi, i mua i te taenga atu ki te orbit o Jupiter, ka haere te waka atea i roto i te 265 maero noa mai i te mata o Dinkinesh. Ko tenei tutaki tata ki te asteroid he whai waahi motuhake mo te misioni a Lucy ki te whakamahine i ana punaha me nga tikanga mo nga huihuinga asteroid a meake nei.

I whakamahia e nga kairangahau nga raraunga i kohia e te Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) a NASA, nana i tirotiro i a Dinkinesh i te wa o tana misioni tuatahi i te tau 2010. Ko nga tirohanga, ahakoa he ngoikore, ka taea e te roopu te tautuhi i te tohu infrared a Dinkinesh me te whakaemi i nga whakaaturanga maha hei whakarei ake i te tohu. -ki-haruru ōwehenga.

Na tenei tātaritanga hou i whakamahine te rahi me te albedo o Dinkinesh, e kii ana he haurua maero te diameter me te albedo e rite ana ki nga asteroids toka (momo-S). He mea nui enei korero ki te mohio ki te ahua o nga mea tata ki te whenua me nga tupono ka puta mai.

I tua atu, ko te whakamahi i nga raraunga WISE i roto i te ako a Dinkinesh e whakaatu ana i te kaha o te misioni i tua atu i tana kaupapa taketake. Ko te whakaaro tuatahi ki te hanga i tetahi mapi infrared rangi katoa o te ao, kua kitea e te WISE he mea nui ki te kimi me te whai i nga asteroids me nga kometa e tata ana ki te orbit o Papa.

Ko nga matauranga i puta mai i te ako i a Dinkinesh, te asteroid whitiki matua iti rawa hei ako-tata, ka whai paanga nui. Ma te mohio ki enei asteroids whitiki matua iti ka marama pea te hanganga o nga asteroids tata ki te whenua me o ratou takenga.

Ma te titiro whakamua, ko te NASA's Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) kua whakaritea ki te tango i a WISE me te tirotiro tonu i te rangi i roto i nga roangaru infrared mo nga asteroids me nga kometa uaua ki te kitea. E whakapono ana te roopu rangahau ka taea e enei tikanga hei whakarei ake i nga tirohanga WISE ka taea te whakanui ake i nga kaha o NEO Surveyor, me te whakarei ake i to tatou kaha ki te kimi me te whai i nga mea kaarearea.

Ma te whakamahi i nga rawa o nga raraunga infrared, ka taea e nga kaiputaiao me nga tari mokowhiti te whakamahine i to maatau mohio ki nga asteroids me o raatau taonga, ki te para i te huarahi mo te torotoro haere me te parenga aorangi.

FAQs

Q: He aha te misioni a NASA a Lucy?

A: Ko te kaupapa a Lucy a NASA e whai ana ki te torotoro i te taupori o Jupiter Torotiana asteroids, he mea iti kei te noho tahi i te orbit o Jupiter.

P: I pehea te ine a nga kairangahau i te rahi me te albedo o asteroid Dinkinesh?

A: I whakamahia e nga Kairangahau nga raraunga infrared 13-tau mai i te waka atea a WISE a NASA ki te whakamahine i te rahi me nga whakatau tata o te asteroid Dinkinesh.

Q: He aha te hiranga o te ako a Dinkinesh?

A: Ma te ako i a Dinkinesh, te asteroid whitiki matua iti rawa hei ako-a-tata, ka taea e koe te whakaatu tino mohio ki te hanganga o nga asteroids tata ki te whenua me o raatau takenga.

P: Me pehea te whai waahi a WISE ki te kimi asteroid?

A: Ahakoa ko te kaupapa tuatahi a WISE he hanga mapi infrared o te ao, he mahi nui ki te kimi me te whai i nga asteroids me nga kometa e tata ana ki te orbit o Papa.

Q: He aha te heke mai o te kitenga asteroid i muri i te WISE?

A: Ko te NEO Surveyor a NASA ka tango mai i a WISE ka tirotiro tonu i te rangi i roto i nga roangaru infrared ki te kite me te whai i nga asteroids me nga kometa, ka whakamahi pea i nga tikanga rite i whakamahia i roto i tenei rangahau.