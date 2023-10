He tirohanga ki te Ao Enigmatic of Dark Galaxies

Ko te mea pouri, he mea ngaro, he maataki e hanga ana i tetahi waahanga nui o to tatou ao, kei te miharo tonu nga kaitoro arorangi. Ahakoa kei te noho kore e kitea, ko nga tauira putaiao e kii ana ko te matū pouri te 26% o te ao, nui atu i te nui o nga mea noa ka kitea e tatou.

I roto i te whai ki te mohio ki nga mea ngaro o te ao, kua tutaki nga kaitoro arorangi ki nga tupuni he mea pouri te nuinga. Ko tetahi o enei kitenga ko te Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) i te tau 2016. Ahakoa he rite tona papatipu ki to tatou Milky Way, ko te kore o nga whetu kanapa me te hanga tupuni angamaheni e tohu ana i te mana o te mea pouri i roto i tenei tupuni enigmatic.

Kua kitea hoki e nga kaiputaiao "nga tupuni tata-pouri," ka taka ki te pouri. He iti te marama o enei tupuni me te nui o te matū pouri. I roto i tetahi whakakitenga hou, kua kitea pea e nga kairangahau te tupuni tata-pouri nui rawa atu ki tenei ra.

Ka tapaina ko te "Nube" galaxy, e kiia ana he 10 piriona tau te pakeke o tenei tinana tiretiera. Ko tana kitenga i puta mai i te tātaritanga o nga raraunga i kohia e te IAC Stripe 82 Legacy Project, i aro ki tetahi rohe motuhake o te rangi i whakaahuahia e te SDSS Telescope. Ko te mea e wehewehe ana i a Nube ko tana haurua papatipu nui o te 22,500 tau marama, e toru nga wa nui atu i te UDG toharite.

I tua atu, ko te Nube galaxy e whakaatu ana i te taumata tino iti o te whakaputanga whatu, ka puta te kanapa o te mata o te 26.75 mag/arcsec2 anake. Hei whakamohiotanga i tenei, ko nga UDG auau, kua kiia ake nei i roto i nga tupuni ngoikore o te ao ka kitea, he kanapa o te mata he tekau nga wa ake ake. Inaa, ko nga mea rangi-hohonu kei runga ake i te 22 mag/arcsec ka kiia he ngoikore, me te rangi pouri tino ine i te kanapa o te mata o te 21.8 mag/arcsec.

Na te papatipu whetu tata ki te 390 miriona taima atu i to tatou Ra, ka paheke a Nube ki te rite ki te kanapa o te Milky Way. Heoi, he mea nui kia mohio ko nga UDG angamaheni he 1% noa iho te nui o nga whetu ki to tatou tupuni kainga, na reira he ahua kino te whakatairite i nga momo tupuni e rua.

Ko te kitenga o te tupuni Nube i mura ai nga korerorero i waenga i nga kaiputaiao mo tona takenga mai me ona taonga ahurei. Ko tona ahua motuhake he hua o tona hanganga, he mea rereke ranei i muri mai? Ko nga wa kei te heke mai he tumanako whakahihiri mo te wetewete i te enigma o enei tupuni pouri.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te mea pouri?

A: Ko te matū pouri he ahua o te matū karekau e tuku, e mimiti, e whakaata ana i te marama, e kore e kitea, e kore e kitea e nga tikanga tuku iho. E whakaponohia ana ko te 26% o te ao.

P: He aha te tupuni tata-pouri?

A: Ko te tupuni tata-pouri e tohu ana ki te tupuni he iti te kanapa me te nui o te matū pouri. Ko enei tupuni kaore i te tino pouri engari ka tata ki te whakatutuki i taua whakamaramatanga.

P: I pehea te kitenga o te tupuni Nube?

A: I kitea te tupuni Nube na roto i te tātaritanga o nga raraunga mai i te IAC Stripe 82 Legacy Project. I arotahi te kaupapa ki tetahi rohe motuhake o te rangi i whakaahuahia e te SDSS Telescope.

P: He pehea te whakataurite o te tupuni Nube ki te Milky Way?

A: Ko te tupuni Nube he papatipu whetu tata ki te 390 miriona taima o to tatou Ra, ko te Milky Way e 3,800 nga wa nui atu. Heoi, he uaua te whakatairite i enei mea e rua na te mea he iti ake nga whetu o nga UDG i te Milky Way.

P: He aha te tohu o te kitenga o nga tupuni pouri?

A: Ko te kitenga o nga tupuni pouri ka ara ake nga patai whakahihiri mo te takenga mai me te ahua o aua tinana tiretiera. E mīharo ana nga kaiputaiao na te mea i puta mai o raatau ahuatanga i te wa o te hanganga, i puta mai ranei i nga kaupapa hurihuri o muri mai.