Nga Whakakitenga Hou i roto i te Rangahau Mahinga Pouri: Nga Tukunga mai i Rarohonu

Ko nga Kairangataiao o te ARC Centre of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM) kua kitea he whenua i roto i ta ratou whainga ki te wetewete i nga mea ngaro o te mea pouri. I roto i tetahi tohu nui mo te kaupapa, kua riro i a raatau nga tuku tuatahi mai i te kaitahuri muon i tuu 1 kiromita ki raro i te whenua i roto i te taiwhanga ahuwhenua o Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

He mahi nui te kaitahuri muon ki te tuhi i te nui o te iraruke rangi ka tae ki te taiwhanga kei roto i nga Mines Koura o Stawell. Ko enei muon he ahua taumaha ake o nga irahiko, ka hangaia i te wa e tuki ana nga hihi o te rangi ki nga ngota o te hau o te whenua. Ma te aro turuki i enei tukinga, ka tukuna e te kairapu muon nga raraunga nui mo nga taumata o te irirangi o te ao.

I nga ra tuatahi o te mahi, i tuhia e te kaitoi muon te iti rawa o nga kitenga, e rima pea ia ra. He tino rereke tenei ki te 1.8 miriona tauwhitiwhitinga ka puta ki runga ake i te whenua. Ko te whakahekenga nui o te iraruke rangi e whakaatu ana i te whaihua o te hanga i te taiwhanga ki raro i te whenua, me te whakapumau i te taiao para mo te kimi matūriki matū pouri.

Ko nga raraunga i kohia mai i te muon detector ka aro turukihia e nga kairangahau CDM ki te whakarite kia iti tonu nga taumata o te rauropi o te rangi. Ko te mutunga ka para te huarahi mo te kawe angitu o te waka whakamatautau SABER South ki roto i te SUPL i te tau 2024. Ko te whakamatautau SABER South, e whakaata ana i tetahi whakamatautau rite ki te Tukoi o Te Taitokerau, e whai ana ki te tirotiro mena ko nga panui i tangohia e nga kairangahau Itari he hua o te he huringa kaupeka, he tohu ranei mo te matū pouri.

Ko tenei tohu whakahirahira e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te rangahau mea pouri. Kei te maataki te hapori putaiao o te ao i te ahunga whakamua o te kaupapa, na te mea ka taea e nga kitenga i kitea i roto i te SUPL te kaha ki te whakahou i to maatau mohiotanga ki te ao. Ko te whakaturanga o te SUPL hei whare ahurei e whakakotahi ana i nga hiahia o te hapori me nga kaupapa rangahau e whakatakoto ana i te waahi mo nga mahi auaha hou putaiao a muri ake nei.

FAQ:

Q: He aha te kaitao muon?

A: Ko te kaitao muon he taputapu hei ine i te nui o te iraruke rangi ma te kimi i nga muon, he ahua taumaha ake o nga irahiko i puta mai i te tukinga o nga hihi o te rangi me nga ngota o te hau o te Ao.

Q: He aha te mea pouri?

A: Ko te mea pouri he matū ngaro e whakaponohia ana ka hanga he waahanga nui o te papatipu o te ao. Karekau e pahekoheko ki te marama, ki etahi atu momo iraruke hiko, he uaua ki te kite tika.

P: He aha te mea nui ki te whakaiti i te irirangi o te ao i roto i te taiwhanga?

A: He mea nui te whakaheke i te iraruke rangi mo te rangahau matū pouri na te mea ka awhina i te hanga i tetahi taiao parakore mo te kimi matūriki matū pouri. Ka taea e nga taumata teitei o te iraruke rangi te whakararuraru i nga inenga tika me te whakapouri i nga tohu mai i nga taunekeneke matū pouri.