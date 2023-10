Ko Nga Kohao Pango Arua Ka Pumau Atu I Te Whakapono o mua

Kua kitea e nga kaiputaiao he pai ake pea nga rua pango i te whakaaro tuatahi. Ka puta enei kohao pango ina hinga nga whetu nunui ki te "kotahi" tino nui. He nui ake te papatipu i te ra, he kaha to ratou kumete e kore e puta te marama. I te nuinga o nga wa, ka puta nga rua pango i te wa e rua nga whetu nui e kopikopiko ana tetahi ki tetahi.

I te neke haere o enei rua pango, ka hanga ngaru taipapa, e kawe ana i te torohaki koki mai i te punaha. Na tenei ka huri tahi nga rua pango, te mutunga ka tukituki ka hanga he kohao pango kotahi, nui ake. I mua, i whakaponohia kaore e taea te karo i tenei mahi, a ka noho nga rua pango hei taonga mokemoke.

Heoi, kua mohio nga kaiputaiao inaianei kei te whanui te ao, kei te tere haere tenei roha na te mea e kiia nei ko te kaha pouri. Ma tenei kaha pouri ka noho nga kohao pango ki roto i te papanga mokowhiti-wa-wa, ka piki ake te tupono ka taea te wehe i nga rua pango.

I tirotirohia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Southampton me te Whare Wananga o Cambridge tenei whakaaro ma nga tauira pangarau uaua. I kitea e rua nga kohao pango kare e huri ana ka noho i roto i te taurite, me te toronga o te ao ki te aukati i te tohenga aapapa. Ko te tikanga mai i tawhiti, ka rite te ahua o nga rua pango i roto i te taurite ki te kohao pango kotahi, he uaua ki te kite mena he ahanoa kotahi, he punaha rua ranei.

I tua atu, ko te kukume i waenga i nga rua pango ka aukati i te toronga o te ao ki te pana ki tawhiti. E whakapono ana nga kairangahau ka pa atu a raatau kitenga ki te hurihuri i nga kohao pango me nga punaha poka pango tino uaua me nga taonga maha.

I whakaputaina te rangahau i roto i te rehitatanga Physical Review Letters.

Rauemi:

- Whare Wananga o Southampton

– Te Whare Wananga o Cambridge