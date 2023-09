Kua whakatupato a NASA ka taea e te Asteroid Bennu te pa ki te whenua

Kua kii tata a NASA ko te asteroid Bennu, kua tirohia mo nga tau 25 kua pahure ake nei, tera pea ka tukituki ki te whenua a muri ake nei. Ko Bennu, he asteroid kino e mohiotia ana, i kitea tuatahitia i te tau 1999, a ka matapaetia e nga kaiputaiao tera pea ka tuki atu ki to tatou ao hei te marama o Mahuru 2182, e ai ki te roopu pūtaiao OSIRIS-REx.

E ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te ScienceDirect, he ono tau te roa o Bennu huri noa i te whenua, a e toru kua tutakina tata ki to tatou aorangi i te tau 1999, 2005, me te 2011. Ka whakatauhia e nga kaiputaiao nga tupono ka pa ki te 1 i roto i te 2,700, he rite ki te he 0.037% pea pea.

Ko te misioni OSIRIS-REx, i whakarewahia e NASA i te Mahuru 8, 2016, e whai ana ki te ako hohonu i a Bennu. I te Whiringa-a-nuku 2020, i tutuki pai te misioni ki te mata o te asteroid, ka kohia he tauira, ka wehe atu i tona mata. Ko tenei tauira e tika ana hei whakarato i nga tirohanga tino nui ki te punaha solar me te hanga ano i to maatau maarama ki tona takenga.

Astrophysicist Hakeem Oluyesi, korero ki ABC News, i whakanuia te hiranga o te misioni OSIRIS-REx, e kii ana ka hurahia e ia nga korero tino nui mo te punaha solar moata. I whakahuahia ano e ia te tupono ki te kimi i nga rapoi ngota koiora, i mua ranei mo te oranga i roto i nga tauira kua kohia.

Mena ka tuki te asteroid Bennu ki te whenua, ka tukuna e te paanga te 1,200 megatons o te kaha, e rite ana ki te 24 wa te kaha o te patu karihi tino kaha i hangaia e te tangata, e ai ki ta ABC News.

Hei mutunga, ko nga whakatupato a NASA mo te asteroid Bennu ka tukituki ki te whenua ka aro ki te hiranga o nga mahi putaiao e haere tonu ana, penei i a OSIRIS-REx, e whai ana ki te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki enei taonga o te rangi me te aromatawai i nga tupono ka pa mai ki to maatau ao.

