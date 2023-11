Nga Whakaaturanga Hou mo te Tautuhinga i nga Roopu tupuni

I hopukina e te Hubble Space Telescope he ahua whakamihi o NGC 1566, e kiia ana ko te 'Spanish Dancer Galaxy'. Ahakoa no te roopu tupuni Dorado tenei karawhiu torino nui, na tana whakarōpūtanga he wero uaua mo nga kaitoro arorangi.

Ko nga roopu tupuni, kaore i rite ki nga tautau tupuni, he iti ake te maha o nga tupuni kua herea e te gravitationally. Heoi, ko te whakatau i te rohenga i waenga i te roopu tupuni me te kahui tupuni ka noho tonu hei kaupapa korero i waenga i nga kaiputaiao. Ko etahi e kii ana ko te whakahiatotanga he iti iho te papatipu i te 80 trillion Suns me kiia he roopu tupuni[^1^].

Ko te tohu i nga mema o te roopu galaxy, penei i te roopu Dorado, kua kitea he mahi uaua ma nga kaitoro arorangi. He rite ki te whakaahua e whakaatu ana i te tangata pakeke me tetahi rakau oki nui, ko te whakatau i te rahi me te tawhiti o nga tupuni me tino wetewete. Ki te kore e mohio ki te rahi o nga tupuni takitahi, me whakamaarama e nga kaitirotiro arorangi mena he tino tata tahi nga tupuni, mena he rereke te tawhiti ka hanga he pohehe o te tata[^2^].

Na te ahunga whakamua i roto i nga tikanga tirotiro kua pai ake te whakahaere i tenei mahi. Heoi ano, ka ara ake ano nga wero i te wa e whakapumau ana i te mema o te tupuni i roto i tetahi roopu. Ka whakawhirinaki nga tohunga whetu ki nga tirohanga matatau me nga tauira pangarau hei whakatau i te tohatoha mokowā pono o nga tupuni me te tautuhi i nga hihiri o te roopu[^3^].

FAQ:

P: He aha te roopu tupuni?

A: Ko te roopu tupuni he huinga o nga tupuni kua herea e te gravitationally. He rereke te rahi me te papatipu o enei roopu mai i nga tautau tupuni, he iti ake nga tupuni.

P: He pehea te tautuhi i nga mema o te roopu tupuni?

A: Ko te tautuhi i nga mema o te roopu tupuni he mahi uaua ma nga kaitoro arorangi. Ka tātarihia e ratou nga rahi me nga tawhiti o nga tupuni kia mohio ai ki te tohatoha mokowā pono.

P: He aha nga wero ka pa ki nga kaitoro arorangi i te wa e tautuhi ana i nga mema o te roopu tupuni?

A: Karekau he mohiotanga a nga Kairangirangi ki te rahi o nga tupuni takitahi, na te mea he uaua ki te whakatau mena kei te tino tata tahi nga tupuni, mena he rereke te tawhiti ka hanga pohehe o te tata. Ko te ahunga whakamua i roto i nga tikanga tirotiro me nga tauira pangarau ka awhina i te whakatika i enei wero.