Te tirotiro i nga mea ngaro nui o te ao

Nau mai ki te Daily Telescope, kei reira matou e tono atu ai ki a koe ki te haere i roto i nga mahi whakamiharo o te ao. I roto i te ao e whakapourihia ana e te pouri, e kiihia ana e te pseudoscience, e whai ana matou ki te whakamarama i nga mea whakamiharo o te waahi.

I tenei ra, e 2,000 marama-marama te tawhiti atu i to tatou palaneta o te Ao, ka uru hohonu ki roto i to tatou ake nga tupuni Milky Way, e 105,000 tau marama-marama mai i te pito ki te pito.

I hopukina e te tangata mohio a Ryan Génier, e whakaatu ana te ahua o tenei ra e rua nga taonga o te rangi. Ko te mea nui kei roto i te anga ko te Flying Bat Nebula, he kohinga hauwai hauwai, e puta mai ana he huu whero. Kei tona taha ko te Squid Nebula, he mea whakapaipai ki te kanapa kahurangi—he tohu tohu o te hāora katote-rua. Ko tenei ahuatanga o te ao e tohu ana i te noho o te whetu papatipu iti e tata ana ki nga waahanga whakamutunga o tana huringa ora whetu.

He mea whakamiharo, he mea hou te Squid Nebula i kitea, he mea huraina e te kaiwhakaahua whetu Wīwī a Nicolas Outters i te tau 2011. Na nga pukenga tino pai o Génier i taea ai te titiro ki tenei mea whakamiharo o te ao, i hopukina mai i nga oranga o tona ake iari i Kitchener, Ontario. Ahakoa nga uauatanga i puta mai i te parahanga marama kei roto i tona rohe, ka whakaatu tohunga a Génier i nga hiranga o enei mea whakamiharo o te rangi, i roto i nga haora 37 o nga raraunga tino pai mai i te 50 haora tuatahi.

Ko te hua whakamutunga he tino matakitakinga whakahihiri, e whakaatu ana i te tino ataahua kei tua atu o to tatou aorangi. Ka tono atu matou ki a koe kia rukuhia koe ki roto i te hiranga o to tatou ao, he puna o te hihiri me te torotoro mutunga kore.

Kei a koe ano he whakaahua astro-whakaahua e hiahia ana koe ki te tiri ki te Daily Telescope? E tatari ana matou ki o koutou takoha i a matou e hura tonu ana i nga mea ngaro o te ao. Totoro mai ki a matou kia ora mai i tenei ra!

[Putake: Ryan Génier]

Pātai Auau

1. He aha te Rere Bat Nebula?

Ko te Flying Bat Nebula he kapua nui o te hau hauwai kei te tata ki te 2,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua. He taonga tiretiera whakamiharo i roto i to tatou tupuni Milky Way.

2. He aha te nebula wheke?

Ko te Squid Nebula tetahi atu ahuatanga o te rangi e tu ana i te taha o te Nebula Reretere. Ko te ahua o te kikorangi kikorangi e whakaatu ana i te noho o te hāora katote-rua, e tohu ana i te ahunga whakamua o te whetu papatipu iti e tata ana ki te mutunga o tona huringa ora.

3. Na wai i kite te Whete Nebula?

I kitea tuatahitia te Squid Nebula e te kaiwhakaahua whetu Wīwī a Nicolas Outters i te tau 2011, hei taapiri atu i to maatau mohiotanga ki nga mea whakamiharo o to tatou ao.

4. I pehea a Ryan Génier i hopu i tenei whakaahua whakamiharo?

Ko Ryan Génier, he tohunga whakaahua whetu, i hopu i tenei ahua whakamiharo mai i tana ake iari i Kitchener, Ontario. Ahakoa nga wero i puta mai i te parahanga marama, i ata whiriwhiri a Génier i nga haora 37 pai rawa atu mo te raraunga mai i te 50 haora ki te whakaatu i nga korero whakahirahira o enei mea whakamiharo o te rangi.