Te Whakataki i nga Hungi: He Rongoa Hurihuri mo nga Mauiui Manawa o Runga

E ai ki nga rangahau i whakahaerea e Intrivo™, he kamupene hauora mamati me te kamupene matua o On/Go, neke atu i te kotahi piriona nga keehi o te makariri i ia tau i te US Shockingly, 10% anake o nga turoro e rapu rongoa ana, ka puta he huringa mutunga kore o te makariri me te rewharewha e taumaha ana ki nga whanau, nga taakuta, nga kaituku mahi, me te kawanatanga. Hei whakatika i tenei awangawanga, kua whakarewahia e On/Go™, he turanga hangarau hauora rongonui, a Sniffles™, he kete rongoa tiaki kaainga-a-te-kaikai (D2C) hou i hangaia hei whakaiti i nga tohu e pa ana ki te maremare, te rewharewha, me etahi atu mate manawa. . Ehara i te mea ko te Sniffles anake te tuku awhina utu utu, engari ko te whai ki te whakaiti i te horapa o nga mate me nga huaketo.

Ko te Sniffles he kōwhiringa e-tauhokohoko me te telehealth e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he otinga matawhānui kia pai ake te moe, whakaiti i te kirikaa, whakamaarama i te paheketanga, whakamaarama i te korokoro mamae, whakaora i nga ngutu maroke me nga ngutu pakaru, whakangawari me te whakapakari i te punaha mate. Ma tenei kete rongoa tiaki whare, ka toro atu a On/Go ki te whakaiti i nga mate o te manawa o runga, me te whakarato rongoa mo te neke atu i te kotahi piriona te maremare kua panuitia i te US ia tau.

Kei roto i te kete Sniffles he kete me nga rawa kua tohua, kei roto i tetahi pouaka kumemau. Kei roto i enei ko nga kaata pepa mo te whakamatautau COVID, pouaka tohu-maha, me nga lozenges, he putea pepa mo nga peke tii, he ngongo HDPE mo nga ripa aukati, he peeke kiko LDPE, me nga ipu polypropylene mo te ihu nahu me te ngutu ngutu. Hei whakarite i nga paerewa teitei o te kounga, ka mahi tahi a On/Go me nga hoa whakawhirinaki ki te hanga i enei waahanga.

Hei whakarei ake i te wheako o te kaiwhakamahi, i whakahaerehia e On/Go nga rangahau me nga whakamatautau nui ki te hoahoa i nga kohinga e whakakotahi ana i te whakatenatena mai i nga kete awhina tuatahi me te tohu o te kohinga whakamatautau COVID-19 a Intrivo. Ko te hua he kete whakakitenga, ka taea te whakamahi ano e whakaatu ana i te tumanako, te tumanako, me te koa o te waitohu. I tua atu, i hangaia e On/Go he momotuhi e whakauru ana i te ahua o te ihu "L" i roto i te ingoa waitohu, hei whakakaha i te kaupapa o te kete ki te whakaora i nga mate manawa whakarunga.

I hangaia te Sniffles me te u ki te manawanui me te ngawari ki te whakamahi. Kei roto i te kete he waehere QR hono hohonu e arahi ana i nga kaiwhakamahi ki tetahi taupānga kua whakatapua, e tuku ana i te wheako waea hauora iti hei akiaki i te whakauru tonu. Ma te Sniffles, ka uru atu nga turoro ki te tiaki hauora tohunga 24/7 na roto i nga ratonga hauora waea whakauru, e hono pai ana ki te CVS MinuteClinic mo te tautoko a-tangata. Ma te whakamaarama i nga mahi whakamatautau me te rongoa me te whai waahi ngawari ki nga kaiarahi ngaio, ka whakamanahia e Sniffles nga tangata takitahi ki te whakahaere i o raatau hauora mai i te whakamarie o o raatau ake kaainga.

Hei whakarite kia whanui te waatea, ka taea te hoko Sniffles na roto i nga momo kaihokohoko tuku tere penei i a DoorDash, Amazon, me Walmart.com. Ko te tikanga, ka taea e nga kaihoko te tiki tika ma te taupānga On/Go, paetukutuku Sniffles ranei. He tohu nui a Sniffles ki te whakaeke i nga mate o te manawa o runga, he tere, he pai, he utu utu ki nga tangata e rapu ana i te otinga matawhānui mo o raatau tohu.

FAQ

1. He pehea te awhina a Sniffles ki te whakaiti i nga tohu o te mate manawa o runga?

Ko te Sniffles he kete rongoa tiaki kaainga e whakarato ana i nga momo rongoa tino nui, nga taputapu o runga-o-te-aho, me te urunga hauora waea 24/7. Ka awhina i nga tohu penei i te paheketanga, te kirikaa, te korokoro, te ngutu maroke, me era atu.

2. Ka taea e au te whiwhi tātaritanga ma te Sniffles?

Ae, ka tukuna e Sniffles tetahi otinga matawhānui ma te tuku i nga kaiwhakamahi ki te whakaoti i te tātaritanga i roto i te taupānga On/Go. Ka arotakehia tenei aromatawai e te roopu hauora On/Go, ma ratou pea e whakahau te rongoa patu huaketo mena e tika ana.

3. Kei hea taku hoko Sniffles?

Kei te waatea nga Sniffles ma nga kaihokohoko tuku tere penei i a DoorDash, Amazon, me Walmart.com. Ka taea hoki te hoko tika ma te taupānga On/Go, paetukutuku Sniffles ranei.

4. He pehea te urunga waea hauora ki te Sniffles?

He ngawari te uru atu a Sniffles ki nga ratonga hauora waea 24/7 mo te tiaki hauora tohunga. Kua whakauruhia enei ratonga ki te CVS MinuteClinic, ka taea e nga kaiwhakamahi te korero ki nga tohunga ngaio hauora tata, ki te tangata ranei mo etahi atu tautoko.