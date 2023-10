Ko nga rangahau hou e kii ana he awa ano a Mars

By

Kua whakahaeretia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Penn State tetahi tātaritanga hou o nga raraunga mai i te rover Curiosity a NASA, e whakaatu ana he maha nga rua o Mars kua noho hei awa noho. Ko te rangahau, i aratakina e Benjamin Cardenas, he ahorangi kaiawhina mo te matawhenua i Penn State, i whakamahi i nga tauira tau hei whakatauira i te horo i Mars mo nga wa roa. I kitea e ratou ko nga hanganga o te rua, e kiia nei ko te pae-me-ihu, he toenga o nga awaawa tawhito.

Ka whakawero tenei kitenga i nga rangahau o mua i tohu i nga hiwi rewharewha hei tohu mo nga putunga awa tawhito ki Mars. E ai ki te tātaritanga a te kapa tera pea he putunga awa kaore ano kia kitea ki etahi atu waahi o te ao. E whakapono ana a Cardenas me tana roopu he waahanga nui ake o te rekoata parataiao o Mare i hangaia e nga awa i te wa e nohoia ana i te hitori o Mars.

Hei hanga i ta raatau tauira rorohiko, i whakamahia e nga kairangahau nga karapa 25-tau o te stratigraphy o te whenua, i kohia e nga kamupene hinu mai i raro i te papa o te Moana-a-Kiwa o Mexico. Ko enei karapa he whakataurite pai ki nga ahuatanga o Mars. I te wa i whakahaeretia ai e te kapa te whaihanga, i kite ratou i nga whenua o Mariti kua horo i te ahua o nga taumanu me nga ihu, he rite ki nga ahuatanga whenua i kitea e te Curiosity rover i roto i te rua o Gale.

He mea nui nga hua o tenei rangahau, i te mea e kii ana tera pea he nui ake nga awa o Mars i nga mea i whakaponohia i mua. E whakaatu ana tenei i tetahi tirohanga tino pai mo te ao tawhito i Mars, e tohu ana ka taea e te ao nga tikanga tika mo te ora.

Me rangahau ano ki te tirotiro i te whānuitanga o nga putunga awa pea o Mars me te mohiotanga hohonu atu ki te hitori o te ao whenua. Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo nga misioni me nga tirotirohanga a muri ake nei kia kitea nga taunakitanga o te oranga o mua i runga i te Whero Whero.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha ta te tātaritanga hou o nga raraunga mai i te NASA Curiosity rover i whakaatu mo Mars?

E ai ki te tātaritanga hou ko te nuinga o nga rua o Mars he awa nohoia, e tohuhia ana e te ahua o nga hanganga o te rua e kiia nei ko te pae me te ihu.

2. He aha te rereketanga o tenei kitenga mai i nga rangahau o mua?

I kitea e nga rangahau o mua ko nga hiwi rewharewha hei tohu mo nga putunga awa tawhito ki Mars. Heoi, ka whakawerohia e te tātaritanga hou tenei tirohanga me te kii tera pea ka kitea nga putunga awa kaore ano kia kitea ki etahi atu waahi o te ao.

3. He aha te tikanga i whakamahia e nga kairangahau ki te ako i a Mars?

I whakamahia e nga kairangahau nga tauira tau ki te whakatairite i te horo i Mars mo nga wa roa. I whakatauritea ano e ratou nga ahuatanga matawhenua o Mars ki te 25-tau te pakeke o nga karapa o te stratigraphy o te whenua, i kohia mai i raro i te papa moana o te Moana-a-Kiwa o Mexico.

4. He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko te rangahau e kii ana he nui ake nga awa o Mars i nga mea i whakaponohia i mua, ka taea te hanga i nga ahuatanga pai mo te ao tawhito. Ma tenei ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga misioni me nga tirohanga a muri ake nei kia kitea nga taunakitanga o te oranga o mua i Mars.