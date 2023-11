Te hura i nga mea ngaro: Te tirotiro i nga ana o Utah me nga Kaitiaki me nga Ana

Ko nga kaiputaiao mai i te Natural History Museum o Utah i timata i te haerenga whakahihiri ki te hohonutanga huna o nga ana o Utaha. Ko tenei mahi mahi tahi i waenga i nga kairangahau me nga mema o te hapori ana o Utah i whakamarama i nga mea ngaro o nga ra o mua. I roto i ta raatau rangahau hou i whakaputaina i roto i te Journal of Mammalogy, ka tirotirohia e te roopu he aha nga ana i noho ai hei puranga rangahau tino nui me te whakaatu i nga kitenga whakamiharo mai i ta raatau haerenga ki te ana Boomerang.

Ko Kaedan O'Brien, he tohunga tikanga tangata Ph.D. kaitono i te Whare Wananga o Utaha, i whai nga kairangahau kia hohonu ake te maarama ki te paanga o te huarere ki nga rauwiringa kaiao puoua. Ahakoa e whakaatu ana nga tikanga mahanga tuku iho ki nga momo whakangote o naianei, he iti noa nga korero mo te kanorau whakamamae o naianei. Ko nga puunaha rauwiringa kaiao o Alpine te nuinga kaore i te tirotirohia na runga i o raatau waahi tawhiti me te koretake o nga toenga koiwi.

Whakauruhia a Eric Richards, he ana o te rohe me tetahi kaituhi ako, i toro atu ki te Natural History Museum o Utah me tetahi whakaaro ahurei. I kite a Richards i nga kōiwi kararehe i ana haerenga ana, ka kite i te whai waahi ki te rangahau putaiao. I te taha o te kaitiaki o te whare taonga, a Takuta Randy Irmis, me te kaimātai paeoecologist, a Dr. Tyler Faith, i runga i te kaipuke, ka eke te kapa ki tetahi haerenga whakamiharo ma nga whenua o raro o Utaha.

I te whiwhi whakaaetanga rangahau mai i te US Forest Service, ka heke te kapa ki te ana Boomerang i te pae maunga o Bear River. I reira, i kohia e ratou nga tauira hei tātaritanga ki te whare taonga. Na te whakapau kaha ki te tautuhi i nga toenga koiwiwi i taea e nga kairangahau te whakatairite i o raatau kitenga ki nga tauira putea mo te whare taonga a rohe.

He mea whakamiharo nga hua. I kitea e te radiocarbon dating ko nga parapara mai i te ana o Boomerang i 3,000 tau kua hipa, he nui te kukū mai i te mano tau kua hipa. Ko nga whakatairite ki nga kohinga whakangote o naianei i whakapumau i te whakaatu tika o nga parapara o te ana i te kanorau whakangote o te rohe. I tua atu, i kitea e te roopu nga kitenga whakaihiihi, tae atu ki te noho mai o nga momo kaore i mohiotia i mua atu penei i te maaka a Merriam.

E whakaatu ana tenei rangahau whakamohio whenua i te uara nui o nga kohinga parapara i roto i te maarama ki nga huringa mo te wa roa i roto i nga hapori whakangote. Ma te mahi tahi me nga kaiputaiao tangata hikaka, penei i te hapori caving, ka taea e nga kairangahau te whakatuwhera i nga mea ngaro i roto i te hohonutanga o to maatau ao me te whai matauranga hou mo nga mea o mua.

FAQs

P: I pehea te mahi tahi i waenga i nga kaiputaiao me nga ana?

A: I timata te mahi tahi i te wa i toro atu ai tetahi ana o te rohe ko Eric Richards te ingoa ki te Natural History Museum o Utah, me te tuku koiwi kararehe i kitea e ia i ana haerenga ana.

P: He aha nga kitenga matua o te rangahau?

A: I kitea e te rangahau te uara o te kohi toenga koiwi mai i nga ana hei huarahi mohio ki nga hapori whakangote. I homai he tirohanga hou mo te kanorau o te maminga o mua, tae atu ki te noho mai o nga momo kaore i mohiotia i mua.

P: He aha te take he uaua ki te ako i nga puunaha rauwiringa kaiao alpine?

A: He wero te rauwiringa kaiao o Alpine ki te ako na runga i o raatau waahi mamao me te iti o te waatea o nga toenga koiwi. Ko nga tikanga mahanga tawhito e aro nui ana ki nga momo whakangote o naianei me te whakaatu iti mo te rereketanga o mua.

P: He aha nga tikanga i whakamahia hei wetewete i nga parapara?

A: I whakamahia te radiocarbon dating hei whakatau i te tau o nga parapara mai i te ana Boomerang. I whakatauritehia e te roopu enei kitenga ki nga rekoata o te whare taonga me nga kohinga whakangote o naianei hei whakamana i te tika o a raatau kitenga.

P: He aha te whai huatanga o nga kitenga mai i nga parapara ana ki te matauranga putaiao?

A: Ko nga parapara o te ana ka noho hei puranga taonga e whakaatu ana i nga korero mo nga huringa mo te wa roa i roto i nga hapori whakangote. Ko enei parapara e whakaatu ana i nga korero o mua me te awhina i nga kairangahau ki te hanga ano i nga ahuatanga kaiao me te mohio ki te tipu o nga kararehe i roto i te waa.