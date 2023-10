Te Huringa Mo Nga Miihana Mokowhiti Whaiaro: Te Whakatipu Kai ki te Mokowhiti

Kei te mahi tonu a NASA ki te whakawhanake i nga misioni ki te marama me Mars, engari ko tetahi wero kei a ratou ko te pehea e whangai ai i nga kaimahi ki te kai i a ratau e noho roa ana ki te waahi. I tenei wa, ka whakawhirinaki nga Kairangirangi i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao ki nga kai kua oti te takai e hiahia ana ki te tuku i nga wa katoa, me te kore e tino pai te kai. Hei whakatika i tenei take, kei te tirotirohia e nga kairangahau te kaha ki te whakatipu kai i nga wa o nga misioni.

Ko te mahi tuatahi i roto i tenei rangahau ko te tautuhi i nga tipu tika hei whakamatautau. I te 2015, i timata a NASA i tetahi kaupapa e kiia nei ko "Growing Beyond Earth" i te mahi tahi me te Fairchild Botanical Garden i Miami. Kei roto i tenei kaupapa nga rau o nga karaehe putaiao o te kura tuarua me te kura tuarua puta noa i te United States e tipu ana i nga kakano rereke i roto i te kainga e rite ana ki nga ahuatanga o te teihana mokowhiti. Ko nga kakano e tupu ana i roto i enei akomanga ka tukuna ki tetahi ruma i te Kennedy Space Center o NASA mo etahi atu whakamatautau. Mena kei te pai tonu te tipu i roto i tenei taiao microgravity, ka tukuna ki te teihana mokowhiti mo etahi atu arotake.

Hei taapiri mo te kowhiringa tipu, kua whakamatauhia e te NASA nga whakaurunga ka taea te manaaki i nga maara microgravity. Ko tetahi o aua whare ko te Pūnaha Hua Huawhenua, e mohiotia ana ko Veggie. He ruma ngawari me te iti te mana e taea te pupuri kia ono nga tipu. Ka whakatipuhia nga kakano ki roto i nga "urunga" papanga iti e mahia ana e nga kaihopu me te wai ma te ringaringa, he rite ki te tiaki maara i te whenua. Ko enei maara i te waahi ka awhina i nga kairangahau ki te mohio me pehea te tipu me te urutau o nga tipu i roto i nga ahuatanga o te microgravity, me nga mahi hei whakarite i to raatau hauora me te hua.

Na roto i te whakawhanake i nga hangarau me nga tikanga ki te whakatipu kai i te waahi, ka whai a NASA ki te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga miihana whakangao i nga wa katoa me te whakarato kai hou, kai pai mo nga wa roa. Ko tenei rangahau ehara i te mea ka whai hua noa mo nga misioni a meake nei ki te marama me Mars engari he paanga ano hoki mo te ahuwhenua taumau i konei i runga i te whenua.

Puna: PHYS