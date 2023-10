Ko nga Rangahau Hou e Marama ana mo nga Poroteina Pūnaha Whakarere

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te Bridge Institute i te USC Michelson Centre for Convergent Bioscience, i te mahi tahi me nga roopu o te ao mai i Inia, Ahitereiria, me Switzerland, kua homai he tirohanga ki te kanikani whakahirahira o nga parepare o to tatou tinana ki te whakaeke i nga tangata kino. I aro te rangahau ki etahi o nga pūmua o te punaha raupatu e whai waahi nui ana i roto i a maatau urupare mate, otira ki nga mate penei i te COVID-19, te rumati rheumatoid, nga mate neurodegenerative, me te mate pukupuku.

Kei te ngakau o to maatau urupare mate ko te riipene kapi, he raupapa o nga huihuinga ka puta i te wa e kitea ana nga riri. Ko tenei tukanga ka whakaputa i nga karere pūmua e mohiotia ana ko C3a me C5a, e whakahohe ana i nga kaiutuutu motuhake i runga i nga pūtau, ka timata i nga tohu o roto. Heoi, ko nga tikanga tika o enei kaiwhakawhiwhi, ina koa ko te C5aR1, kua roa kua noho ngaro.

Ma te whakamahi i te tikanga matatau o te miihini tangihanga cryo-electron (cryo-EM), i taea e nga kairangahau te hopu i nga whakaahua taipitopito o enei kaiwhakawhiwhi e mahi ana. I whakaatuhia e enei whakaahua nga taunekeneke i waenga i nga kaiwhakawhiwhi me nga ngota ngota, tae atu ki nga huringa o te ahua me te tuku tohu i roto i te pūtau i te wa whakahohe.

Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakarato ana i nga tirohanga tino nui me te matawhānui ki te whanau kaikawe nui i roto i te punaha raupatu, e ai ki a Cornelius Gati, te kaituhi matua me te ahorangi awhina i te USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Ko te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi pea mo te whakawhanaketanga o nga raau taero e aro ana ki enei kaiwhakawhiwhi ki te rongoa i nga momo mate.

Ko tenei rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Cell, ka whai waahi ki to maatau mohio ki nga uaua o to tatou punaha raupatu me te whakatakoto i te turanga mo nga rangahau a muri ake nei e whai ana ki te whakamahi i te kaha o nga parenga taiao o to tatou tinana.

– Kaituhi ako: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuj Banerjee, Arun Shukla, Xaria Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami