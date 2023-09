Ko Nga Tipuna Crocodilians Ka Pahekeheke

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Current Biology e whakaatu ana ko nga tupuna korokotai tawhito, e kiia nei ko crocodylomorphs, i tino puhoi te tipu ki etahi atu ngarara nunui penei i nga mokoweri. I tirotirohia e nga kairangahau te hanganga o roto o nga kōiwi mai i te 200 miriona tau te pakeke o te crocodylomorphs i kitea i Awherika ki te Tonga, ka kitea he rite te tere o te tipu ki o ratau uri hou. He whakawero tenei i te whakapono o naianei ko te puhoi o te tipu o nga korokotaira ora he hua o to ratau noho noho noa, haurua.

I tirotirohia ano e te rangahau nga parapara o tetahi tupuna crocodilian nui katahi ano ka kitea i noho 210 miriona tau ki muri. I kitea enei parapara i te kainga o Qhemegha, Awherika ki te Tonga. Ma te ako i nga ahuatanga o enei koiwi tawhito, penei i te tipu o te tau me te kiko o nga wheua, ka whakatau nga kairangahau he puhoi ake te tipu o nga momo hou i era atu ngarara nunui o tona wa. I kitea ano e ratou i mau tonu tenei rautaki puhoi tipu puta noa i te kukuwhatanga o nga crocodylomorphs, me nga momo tata nei e whakaheke haere ana te tipu.

He mea whakamiharo, ko nga kairangahau e kii ana ko te rautaki tipu puhoi i whai waahi nui ki te oranga o nga crocodylomorphs i te wa o te huihuinga mate nui i te mutunga o te Waa Triassic. Ahakoa te whakaaro i ora tonu nga mokoweri i te ngaronga na te tipu tere, ko nga crocodylomorphs puhoi te tipu i kaha ki te ora me te whai oranga i muri i te huihuinga. Na tenei rereketanga nui i roto i nga rautaki whakatipu i te mutunga ka puta te rereketanga o nga korokotai me nga manu, o ratou whanaunga tata.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga korero mo te hitori o te kukuwhatanga o nga crocodilians me te whakamarama i nga ahuatanga i whakatauhia ai o raatau tipu. Ko etahi atu rangahau mo tenei waahi ka whai waahi ki to maatau mohio ki te whakarereke me te tipu o nga momo rereke i roto i te waa.

– “Te takenga mai o te tipu puhoi i runga i te whakapapa o te tarakokodilian” i whakaputaina i roto i te Current Biology.

– Te Whare Wananga o Wits

