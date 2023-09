Nga Momo Hupirikana Hou i Hanga Kotahi ngota i te wa kotahi

By

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Zurich kua tino angitu i roto i te waahanga o te superconductivity ma te whakarite i nga ngota kotahi i ia wa. Ka taea e tenei pakaruhanga te whakarereke i te whanaketanga o nga rawa me te ahu whakamua i nga hangarau rorohiko.

I nga wa o mua, na te topology o nga ngota i uaua ki te hanga i nga paanga tinana hou. Heoi, kua angitu nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Zurich ki te hanga i nga superconductors ma te whakarite i nga ngota takitahi, ka puta mai he ahua hou o te matū.

Ko te wa kei te heke mai o te hikohiko kei runga i te kitenga o nga rawa ahurei, a ko tenei pakaruhanga e tuku ana i te kaha ki te mahi auaha. Na roto i te hinga i nga herenga o nga rawa hanga maori, kua para nga kairangahau i te huarahi mo nga ahuatanga hou o te matū i roto i nga hikohiko me nga hangarau rorohiko a meake nei.

He mea nui te kitenga o nga rawa hou mo te whanaketanga o nga rorohiko a meake nei. Ka whai paanga nui tenei pakaruhanga mo te hoahoa me te mahi o nga rorohiko. Mai i te hikohiko matarohia ki te rorohiko neuromorphic me te rorohiko quantum, ko te rapu mo nga paanga-a-tinana hou te kaha ki muri i enei ahunga whakamua.

I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Physics, ko nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Zurich, i te mahi tahi me nga tohunga ahupūngao mai i te Max Planck Institute of Microstructure Physics i Germany, i whakaatu he huarahi hou mo te superconductivity. I hangaia e ratou nga rauemi e hiahiatia ana ma te ngota.

Ko nga superconductors he mea whakamiharo na te kore o te aukati hiko i te iti o te mahana. Ka whakamahia i roto i te maha o nga rorohiko quantum mo o raatau taunekeneke me nga papa autō. Heoi, he iti noa nga ahuatanga o te whakahaerenga nui kua whakaatuhia i roto i nga rawa. Na tenei pakaruhanga, i taea e nga kairangahau te hanga e rua nga momo superconductivity hou.

Ko tenei pakaruhanga kaore i te whakapumau noa i nga matapae a nga tohunga ahupūngao engari ka whakatuwhera i nga huarahi mo te torotoro i nga ahuatanga hou o te matū me o raatau tono ki nga rorohiko a muri ake nei.

Tohutoro: "E rua-ahu Shiba kuti hei turanga mo te superconductivity topological crystalline" na Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi me Titus Neupert , Ahupūngao Taiao, 10 Hōngongoi 2023.

