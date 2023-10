Ka hurahia e te Misiona Ataata a NASA nga Organics Matatini ki Ceres

Kua kitea e te misioni Dawn a NASA tetahi mea whakahihiri i runga i a Ceres, te taonga nui rawa atu o te whitiki asteroid. Kua kitea nga ngota rauropi matatini ki runga i tenei ao papaka, ka puta nga patai mo te takenga mai me te tikanga o tenei mo te noho a Ceres.

Ko te takenga mai o enei rauropi uaua he kaupapa tautohetohe tonu. Ko etahi e whakapono ana i tukuna pea ki Ceres e te komete, i etahi atu mea whakangao kaiao ranei, ko etahi e kii ana i hanga i runga i te ao papaka noa i te aroaro o te wai tote. Ahakoa te takenga mai, kua pangia enei ngota i te maha o nga paanga i werohia te mata o Ceres.

Ko nga rangahau hou i whakaatuhia i te hui GSA Connects 2023 a Geological Society of America i whakamarama i te paanga o enei paanga ki nga kaiao o Ceres me te tikanga mo te whakatau i te takenga mai me te aromatawai i te noho o te ao papaka.

Ko te rangahau, i aratakina e te kaiputaiao aorangi a Terik Daly mai i te Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e whakaatu ana he nui ake te horapa o nga kaiao i nga whakaaro o mua, me te ahua he kaha ki nga paanga ki nga ahuatanga o Ceres. E tohu ana tenei ko te noho mai o nga kaiao i runga i te Ceres ka nui ake pea ka ora mai i nga hitori tutu o te ao papaka.

Kia pai ake ai te mohio ki nga paanga o nga paanga ki nga kaiao o Ceres, i whakahaerehia e te roopu rangahau etahi raupapa whakamatautau i te NASA Ames Vertical Gun Range. Ko enei whakamatautau i whakahoki ano i nga ahuatanga paanga o Ceres, ka taea te whakataurite tika ki nga raraunga i kohia e te waka mokowhiti a Dawn.

I tua atu, i whakamahia e te roopu he tikanga tātari raraunga hou i whakakotahi i nga raraunga mai i te kamera a Dawn me te ira whakaata whakaahua. Na tenei i whai waahi ai ratou ki te ako i nga rauropi i roto i nga korero tino pai me te mohio ki te takenga mai.

I roto i te katoa, ka whai waahi tenei rangahau ki to maatau mohiotanga ki te noho mai o nga kaiao matatini ki runga i a Ceres me to ratou kaha i mua i nga paanga. Ko te tuhuratanga o tenei ao papaka kua whakaritea mo nga ra kei mua, me te tumanako ka kitea etahi atu tohu mo tona nohonga me te kaha o te oranga ki tua atu o te Ao.

Rauemi:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration): https://www.nasa.gov/