Te Maatauranga Ka Tautuhia te Hononga Molecular Potential i waenga i te COVID-19 me nga Tohu Hinengaro

He rangahau i whakaputaina i PNAS Nexus kua kitea he hononga irapoi i waenga i te COVID-19 me nga tohu hinengaro, penei i te "kohu roro," ka pa ki nga tangata kua pangia.

Kua kitea ko te mate COVID-19 ka kaha ake te mate o Alzheimer ki nga turoro kua pa ki te mate. I tua atu, ko nga tangata kua pangia ki te COVID-19 ka nui ake pea te mate o te mate Alzheimer ki te hunga kaore ano kia pangia.

I aratakina e Cristina Di Primio me ona hoa mahi, i tirotirohia e nga kairangahau te paanga o te mate SARS-CoV-2 ki te whanaketanga o nga huringa koiora e pa ana ki te mate a Alzheimer. I whakahaerehia e ratou nga whakamatautau ma te whakamahi i nga ahurea pūtau neuroblastoma tangata me nga kiore.

I kitea e nga kitenga o te rangahau ka pangia e te huaketo SARS-CoV-2 nga pūtau neuronal, te roro o nga kiore ranei, ka pahekoheko ki te pūmua e pa ana ki te microtubule e kiia nei ko Tau. I nga tangata e mate ana i te mate Alzheimer, e mohiotia ana te tau ki te kuru me te piri ki roto i nga neuron. Ko te huaketo ka meinga te hyperphosphorylation o Tau ki nga waahi here motuhake e rite ana ki te whanonga o te pūmua ki nga turoro o Alzheimer.

Ko te hyperphosphorylation o Tau ka piki ake te ahua o te hanga whakahiato. I tua atu, i kite nga kairangahau i te pikinga nui o te Tau insoluble i roto i nga pūtau pangia, e tohu ana i nga huringa pathological ki te pūmua.

Kare tonu i te maarama mena he hua tika enei huringa na te huaketo, he waahanga ranei o te urupare arai pukoro hei aukati i te tukuruatanga viral. Me rangahau ano kia tino mohio ki nga paanga o enei kitenga.

Ko te kitenga o tenei hononga irapoi i waenga i te COVID-19 me nga tohu hinengaro e whakaatu ana i te hononga uaua i waenga i te huaketo me te hauora neurological. Ka whakatuwherahia nga huarahi mo nga rangahau a meake nei ki te tirotiro i nga rautaki hei aukati, hei rongoa ranei i nga ngoikoretanga hinengaro i nga turoro COVID-19.

Rauemi:

Cristina Di Primio et al, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 mate ka arahi ki te tohu tohu pathological Tau i roto i nga neurons, PNAS Nexus (2023).